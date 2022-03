Prix Ouest du Printemps du livre de Montaigu : Jeanne Benameur récompensée 

Sélectionnée parmi les six finalistes, Jeanne Benameur fut désignée le vendredi 18 mars lors d'une délibération du jury. Présidé par Yves Viollier, écrivain vendéen et critique littéraire à La Vie, il est composé de Gilles Bély (journaliste, écrivain), Philippe Chauveau (journaliste WebTV), Antoine Chéreau (Président de Terres de Montaigu), Didier Faivre (responsable du Mécénat du Crédit Mutuel Océan), Christophe Henning (journaliste à La Croix), Ludovic Manchette (lauréat du Prix Ouest 2021), Christian Niemiec (lauréat du Prix Ouest 2021), Guillaume Robelet (Directeur départemental Ouest France), Guillemette de Sairigné (journaliste, écrivaine) et Pierre Vavasseur (journaliste au Parisien).

Le résumé de La patiente des traces par les éditions Actes Sud :

Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire taire sa propre histoire. À la faveur d'une brèche dans le quotidien - un bol cassé - vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Cette fois encore le nouveau roman de Jeanne Benameur accompagne un envol, observe le patient travail d'un être qui chemine vers sa liberté. Pour Simon, le voyage intérieur passe par un vrai départ, et - d'un rivage à l'autre - par le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer (l'ancestrale technique du kintsugi), ses floraisons...

Quête initiatique qui contient aussi tout un roman d'apprentissage bâti sur le feu et la violence (l'amitié, la jeunesse, l'océan), c'est un livre de silence(s) et de rencontre(s), le livre d'une grande sagesse, douce, têtue, et bientôt, sereine.

Le Printemps du livre de Montaigu, dont la 32e édition se tiendra du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022, permettra à l'autrice d'être récompensée lors de la remise des prix le samedi, à midi, sous le chapiteau du festival. Elle bénéficiera d’une dotation de 5000 € et d’un encart d’une valeur totale de 3000 €, qui mettra en avant leur ouvrage dans le magazine Lire et dans le Nouveau Magazine Littéraire.

Jeanne Benameur, qui succède à Ludovic Manchette et Christian Niemiec, est née en 1952 en Algérie d’un père tunisien et d’une mère italienne. Elle arrive en France, avec sa famille, à l’âge de cinq ans. On lui doit notamment les livres Profanes, Otages intimes ou L’Enfant qui, tous publiés chez Actes Sud.

Crédits : Wikipédia, The Supermat, CC BY SA 3.0