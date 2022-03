Face à la “plateformisation”, un rapport invite à renforcer le “service public de la culture

Le secteur culturel aura affronté, en peu de temps, deux crises dont le Conseil d'analyse économique a tiré quelques observations et enseignements. Dans un premier temps, une crise longue, structurelle, qui n'est autre que le développement de la numérisation et la « plateformisation » de la culture et de l'accès à cette dernière, qui a accompagné et accéléré le changement d'un paradigme, de la rareté à l'abondance.

Dans un second temps, la crise sanitaire, bouleversement conjoncturel, aura révélé à la fois un fort attachement des Français « aux pratiques et aux lieux culturels » contrebalancé par une inégalité persistante en matière de dépenses et d'équipements culturels, selon les territoires.

Inégalités d'accès et disparités économiques

Les auteurs de la note constatent ainsi l'important écart persistant des dépenses municipales et des subventions aux associations culturelles entre Paris (300 € par habitant) et les villes isolées (80 € par habitant). De même pour la concentration des opérateurs nationaux dans la capitale, les politiques publiques actuelles maintenant celle-ci. « Ces différences de dépenses méritent d’autant plus attention qu’elles ont des implications sur l’économie locale, l’attractivité des territoires et le bien-être des individus », soulignent les auteurs.

L'irruption de la pandémie aura eu un effet mesuré sur le secteur du livre, puisque ce dernier a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5 % en 2020 : la fermeture des lieux culturels n'aura eu qu'un effet mesuré sur les revenus globaux de l'édition.

Le « caractère composite » des aides de l'État au moment de la crise aura permis de limiter les conséquences négatives, dans certains secteurs, notamment le livre : plan de relance, aides et prêts, conversion d'une partie des fonds des OGC, fonds d'urgence ont pu aider des acteurs fragiles du livre. En matière de politique culturelle, le pass culture s'est révélé être un instrument qui a dynamisé les ventes de livres, mais « pas toujours » au bénéfice des auteurs français, au vu des dépenses importantes pour des mangas japonais.

Toutefois, « le caractère agrégé, sérié et multiniveau des aides » a parfois dissimulé les importantes disparités entre les bénéficiaires, relève le rapport. Dans le domaine de la culture, « [l]e nombre de TPE en situation de fragilité a été multiplié par deux quand celui-ci est resté stable dans le reste de l’économie », poursuivent les auteurs.

Selon ces derniers, il sera donc nécessaire de rééquilibrer les soutiens publics à la culture sur le territoire, mais aussi de poursuivre l'accompagnement financier des structures et acteurs les plus fragiles de la culture.

La plateformisation de la culture

La pandémie et ses périodes de confinement auront accéléré la consommation de biens culturels dématérialisés, incarnant le passage d'une logique de la rareté à celle de l'abondance en matière d'offre culturelle. Avec des effets paradoxaux : la diffusion massive devient plus simple, grâce à internet, mais la concurrence, surtout en matière de visibilité, est bien plus forte.

La plateformisation à l'œuvre de la culture représente quatre défis pour les pouvoirs publics : en matière de concurrence — qui appelle donc une harmonisation du cadre réglementaire —, de qualification juridique, de contrats et de transparence des données des plateformes dominantes. L'autorité publique devra donc s'emparer de la question, pour remédier à « [l]’importation en France des principes du copyright anglo-saxon dans les procédures d’acquisition et de production des fournisseurs de services de diffusion [qui] a baissé le niveau de protection des producteurs et des ayants droit ».

Pour y remédier, les auteurs recommandent la création d'une instance de médiation, sur le modèle des médiateurs du cinéma ou du livre, qui pourrait être saisie sur les questions liées à la conformité des pratiques contractuelles avec le droit français.

Outre ce versant réglementaire et législatif, les auteurs du rapport recommandent une attention aux « formations initiales et continues au numérique, afin de placer la relation entre création et numérique au cœur des stratégies des acteurs culturels ». Au sein du ministère de la Culture, ils appellent à la création « d’un service transversal qui coordonne les actions portées du côté des industries culturelles et celles des opérateurs publics », notamment les équipes spécialisées des Archives nationales, de l'Ina et de la BnF.

Cette mutualisation des services s'accompagnerait d'une interopérabilité des données des établissements sous tutelle et d'un accompagnement, en « incubateur », des porteurs de projets culturels.

Rediriger les aides vers la diffusion

Les auteurs du rapport proposent de structurer un peu plus les crédits du Pass culture, la principale proposition d'Emmanuel Macron dans ce domaine, en réservant « un minimum de 30 % de la somme allouée au financement d’un apprentissage dans le domaine culturel ». Une autre partie des crédits, correspondant à 30 % également, « pourrait [...] être consacré[e] à des offres culturelles territorialisées », comme la fréquentation d'un établissement culturel ou l'achat de livres — retirés dans une librairie locale.

Les auteurs invitent également l'État à participer à la « plateformisation » de la culture en mettant en ligne « une plateforme en mesure de centraliser l’offre soutenue publiquement, de manière à éviter qu’elle se retrouve exploitée commercialement par des plateformes privées en position de quasi-monopole ». L'expérimentation « Culture chez vous » du ministère de la Culture, lancée au début de la pandémie, devrait ainsi être prolongée : les auteurs recommandent de confier les développements d'une plateforme européenne à Arte, en augmentant ses financements.

Enfin, les politiques d'aide à la création doivent, selon les auteurs, « être réajusté[e]s afin d’assurer un meilleur équilibre entre création et diffusion », afin de corriger la nouvelle concurrence en matière de visibilité pour la multiplicité d'œuvres créées.

