Cool Parano de Benoit Carbonnel reçoit le premier Elvis d'Or de la BD

Après délibérations du jury présidé par Philippe Manœuvre, le Prix de la meilleure BD rock a été attribué le samedi 19 mars lors d’une cérémonie au Lion rouge à Angoulême.

Le résumé de l'éditeur pour Cool parano :

Condensé d'adrénaline et plongée dans le quotidien d'un adepte du graffiti, Cool Parano est aussi une véritable encyclopédie sur cette "sous-culture" en proie au mépris et à la répression. Évoquant les plus grands auteurs de la bande dessinée indépendante américaine, Benoit Carbonnel délivre avec ce roman graphique un témoignage fiévreux à l'usage des amateurs comme des néophytes. Coin Coin est un jeune artiste entièrement voué à sa passion : le graffiti. De ses débuts peu assurés dans la discipline à ses plus grands faits d'armes sur des trains ou dans les couloirs du métro, Cool Parano retrace le parcours de ce peintre de l'ombre, oscillant sans cesse entre transe créatrice et angoisse de se faire pincer. Au détour de ses parties de cache-cache avec la police ou les bandes rivales, Coin Coin dévoile également ses techniques et astuces pour se procurer du matériel de qualité à moindre coût, et esquiver les innombrables dangers inhérents à son activité marginale.

5 autres albums de bande dessinée étaient en lice, face à Cool Parano.

Présidé par Philippe Manœuvre, ancien rédacteur en chef de Métal Hurlant comme de Rock & Folk, le jury est composé de Nine Antico, illustratrice, autrice de bande dessinée, scénariste et réalisatrice de cinéma ; Vuillemin, dessinateur de bande dessinée et acteur ; Liberatore, auteur de bande dessinée ; Laetitia Coryn, comédienne, autrice et dessinatrice de bande dessinée ; François Julien, chef du service culture de VSD, et Loraine Adam, journaliste à Rolling Stone.

Le prix Elvis d'Or a été créé par Hervé Desinge, éditeur (Hoëbeke, Hugo & Cie), et Kingspirit, société angoumoisine.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones