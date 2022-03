La Grande Librairie : derrière les crises de l'Histoire, l'avenir

La philosophe Karine Safa publie Pourquoi la Renaissance peut sauver le monde ? (Éditions Plon). Guerres de religions, pandémies, crises sociales et politiques : cette époque est certainement celle qui ressemble le plus à la nôtre. Dans cet essai clair et accessible, Karine Safa nous invite à nous inspirer des idées qui marquèrent cette période pour vivre une nouvelle Renaissance.



Dans L’amour la mer (Gallimard), Pascal Quignard nous entraîne un siècle plus tard, au XVIIe siècle, quand la Fronde et la fureur sévissaient en France. Trente ans après l’immense succès de Tous les matins du monde (Gallimard) l’auteur continue de raconter l’histoire de musiciens oubliés et qui ne voulaient pas être publiés.

Après la Renaissance et le Grand Siècle vient celui des Lumières, qu’explore Frédéric Vitoux dans L’Ours et le Philosophe (Editions Grasset et Fasquelle). L’ours, c’est Falconet, sculpteur aujourd’hui tombé dans l’oubli. Le philosophe, c’est Diderot, maître d’œuvre de l’Encyclopédie et son très grand ami. Leur relation querelleuse incarne à la perfection l’esprit des Lumières.