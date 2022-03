Pesaro consacrée Capitale italienne de la culture 2024

UkraineUnderAttack – Un nouveau paramètre vient tendre un peu plus la situation sur le marché mondial du bois et du papier : FSC, Forest Stewardship Council, et PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, organisations non gouvernementales délivrant des certifications de gestion responsable des forêts, annoncent des sanctions à l'encontre de la Russie et de la Biélorussie. Tous les certificats FSC et PEFC concernant le bois de ces deux pays sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.