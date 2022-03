Des guides pour investir dans les actifs numériques

Entre œuvres numériques, monnaies virtuelles et autres ressorts à venir du métavers (monde virtuel), il est de plus en plus difficile de s’y retrouver. Les termes même utilisés ont de quoi perdre les investisseurs en herbe comme les simples curieux de cette réalité qui nous semble très étrange. Pour se familiariser avec ces nouvelles pratiques, le détour par quelques guides éclairants paraît incontournable.

Blockchain et actifs numériques (302 pages, 29 €, 2021) de Dominique Legeais

Il faut sans doute commencer par le commencement et, en la matière, quoi de mieux que l’ouvrage de Dominique Legeais, agrégé de droit, et spécialiste du droit bancaire et financier. Publié par par les éditions juridiques LexisNexis, ce livre explique notamment le fonctionnement de la fameuse blockchain tout en faisant le tour des principaux actifs numériques.

Dominique Legeais soulève par ailleurs les principales questions juridiques qui se posent autour de cet univers qui aujourd’hui est devenu synonyme à la fois d’enrichissement massif et rapidement mais également de fraudes retentissantes. En effet, difficile d’y voir clair entre monnaies virtuelles et fausses monnaies. Les escrocs pullulent dans ce secteur, comme ce fut le cas il y a quelques années pour le marché des options binaires qui permettaient de parier à la hausse ou à la baisse de la valeur d’une monnaie.

Bitcoin et autres cryptomonnaies : le guide pour tout comprendre et investir (160 pages, 14,95 €)

Cet ouvrage vient tout juste de paraître aux éditions Larousse. Il vient faire toute la lumière sur les cryptomonnaies en expliquant leur mode de fonctionnement, de leur création à leur utilité. Ce guide est une proposition du site Cryptoast et l’on retrouve, au détour des pages, les codes QR qui permettent d’accéder à de nombreux articles qui sont spécialisés tout en étant mis à jour régulièrement. Pour qui veut entreprendre d’investir dans ce domaine, au travers d’applications comme BitiQ App, il est certainement nécessaire d’en passer d’abord par cette lecture.

Comprendre les NFT et les metavers (160 pages, 10 €)

De façon plus large, dans cet ouvrage des éditions Slatkine et Cie, Laurent Gayard, s’intéresse à ce que l’on appelle déjà la révolution NFT, du nom de cette technologie à la fin des années 2010. Des badges virtuels avaient été notamment créés de façon à rendre hommage au monde singulier inventé par l’auteur de science-fiction William Gibson. Si ces badges ont été d’abord distribués gratuitement par la société Larva Labs, très rapidement, on a pu voir l’intérêt d’utiliser une telle technologie pour créer un véritable marché de l’art virtuel. Les maisons historiques d’enchères que sont Sotherby’s et Christie’s ont commencé à s’intéresser au phénomène afin de le proposer des ventes à leurs clients.

Par le passé, Internet représentait un monde hostile pour l’artiste qui voyait sa musique, ses photos, ses créations copier sans vergogne. S’il est toujours possible de copier, le certificat numérique NFT (pour Non Fongible Token) de l’œuvre peut être vendu ou acheté, indépendamment de la circulation de l’œuvre. On peut donc échanger une œuvre tandis que cette dernière reste indéfectiblement la propriété d’une seule personne.

Crédits illustration Pexels CC 0