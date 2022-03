Les personnalités favorites des 7-14 ans : Soprano, en vrai ténor

Le Journal de Mickey en inquiétera plus d’un : le top des personnalités préférées des enfants — pendant de ce que le JDD propose, pour les adultes, annuellement — sort dans le numéro d’avril. Réalisé avec Ipsos depuis 2003, il présente les figures publiques que les enfants de 7-14 préfèrent. Vous n’en connaissez aucun ? Vous avez donc plus de 15 ans — et peut-être bien plus. Allez, un effort tout de même !

En première place, Soprano, le rappeur de 43 ans, qui culmine depuis 2017, a été parrain du Téléthon, et continue de gagner les cœurs. Le suivant Michou, Youtubeur de 20 ans, qui pointe à la deuxième place : Miguel Mattioli s’amuse principalement à diffuser des vidéos de ses parties de Fortnite, le jeu vidéo. Et quelque 7 millions d’abonnés les suivent.

Troisième place : Kylian Mbappé — vous voyez, il y en a au moins un qui évoque quelque chose. « L’attaquant supersonique des Bleus s’est démené. Avec le PSG, il a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions et égalé le record de but de Zlatan Ibrahimovic », indique Mickey.

Notons toutefois la présence de Thomas Pesquet, le spationaute le plus lecteur qui aura porté Le Petit Prince dans les étoiles, pour de vrai, ou encore Cyril Lignac — l’auteur des titres Fait maison — à la 21e place. Ou encore McFly et Carlito, les célèbres intervieweurs d’Emmanuel Macron, classés 14e. Et même Biglow et Oli, à qui l’on doit cette séquence digne des annales de l’industrie du livre : le rap du Robert, le dictionnaire, en featuring avec Squeezie et Alain Rey…

D'ailleurs, ils avaient remis ça l'année suivante, avec un autre rap toujours puisant dans les trésors de la langue française :

Le reste du classement est disponible ci-dessous :

crédits photo : Allen Taylor/Unsplash