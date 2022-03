À la manière d’un morceau habilement exécuté à quatre mains, Jean-Yves Clément a choisi, dans son dernier ouvrage Chopin et Liszt —La magnificence des contraires, de conduire une étude double retraçant, dans un jeu de miroir, le parcours des deux pianistes et compositeurs de génie du XIXe siècle, à la fois exilés, de la Pologne pour l’un et de la Hongrie pour l’autre, Français, et, surtout, citoyens du monde musical. Ces deux artistes se jouent assurément des frontières, cultivant leurs influences, tantôt en Italie, tantôt en Allemagne, sans jamais oublier pour autant leur patrie d’origine.

En jouant sur les oppositions qui marquent leur jeunesse et leur première ascension, Jean-Yves Clément fait d’autant mieux ressortir tout ce qui singularise un Chopin influencé par Mozart et un Liszt grand admirateur de Beethoven. Mais, à découvrir ainsi le parcours de ces deux génies de la période romantique, on voit aussi tout ce qui les réunit et tout ce qui contribue inéluctablement à leur rencontre à Paris.

Lorsque « Liszt assiste au premier concert de Chopin dans les salons de Camille Pleyel le 25 février 1832 », il est, comme tous les spectateurs, sous le charme musical de celui à qui l’on doit les éblouissantes Nocturnes. C’est ce dont il rend compte, vingt ans plus tard, en retranscrivant ses impressions : « Nous nous souvenons de sa première apparition dans les salons de Pleyel, où les applaudissements les plus redoublés ne semblaient pas suffire à notre enchantement, en face de ce talent qui révélait une nouvelle phase dans le sentiment poétique et de si heureuses innovations dans la forme de son art ».

Fondateur des Lisztomanias de Châteauroux et conseiller artistique du Festival de Nohant, Jean-Yves Clément fait avec sensibilité et précision partager à ses lecteurs sa connaissance très fine de la galaxie poétique, romantique et musicale qui prend son envol en France après la Révolution de 1830. Hector Berlioz inspire, George Sand et Marie d’Agoult ouvrent leur salon et leur cœur, tandis que Liszt et Chopin jouent, composent, souffrent et se passionnent dans une vie intense, faite de voyages et de concerts.

Le style est alerte pour rendre compte de l’ascension de ces deux génies de la musique, et la précision toujours de mise, avec des références constantes aux écrits laissés par Liszt et Chopin, ainsi que par leur entourage. Aussi nourri de références qu’un ouvrage universitaire, ce livre emporte avec lui le lecteur, grâce à une écriture qui est bien celle d’un passionné. Cependant, Jean-Yves Clément se met très vite à la portée de ceux qui aiment Chopin et Liszt presque spontanément, sans être pour autant mélomane ou musicologue, voire simple amateur et même pas musicien…

Alors, pour les amoureux de cette musique romantique aussi singulière qu’indépassable, je vous conseille de vous installer confortablement dans votre canapé, de lancer une liste musicale croisant de façon aléatoire les œuvres de Chopin et de Liszt, et de déguster ces pages qui vous permettront de toucher du doigt encore plus fortement l’infinie sensibilité de ces deux pianistes virtuoses.

Chopin et Liszt – La magnificence des contraires, Jean-Yves Clément (240 pages, éditions Premières Loges, 18 €)