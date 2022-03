Volodymyr Zelensky : trois livres à venir et un Printemps ukrainien

Non pas un ni deux, mais bien trois ouvrages sont à venir : deux seront des biographies, et le troisième signé du président ukrainien même.

Volodymyr Zelensky publiera ainsi chez Grasset, ce 11 mai, le livre Pour l’Ukraine : précédé d’une adresse aux Français. Traduit de l’anglais par Raphaël Zyss, avec annotations spécifiques, ce recueil contiendra une trentaine de discours, prononcés depuis le 21 février dernier. Il réunira ainsi les allocutions du président face au Congrès américain, l’Assemblée nationale mais également le Parlement britannique.

On y retrouvera aussi un texte spécifiquement écrit à l’attention du peuple français, dont pour l’heure on ne sait pas grand-chose. Parution le 1er juin.

Côté biographie, Robert Laffont sera le premier à dégainer, avec un mystérieux ouvrage : Volodymyr Zelensky, une biographie. Aucun renseignement n’est pour l’heure fourni par l’éditeur sur l’origine de l’ouvrage. Sollicitée, la maison n’a pas encore retourné nos demandes de précisions. A sortir le 19 mai.

L’autre ouvrage s’intitule Volodymyr Zelensky. L’Ukraine dans le sang, par Gallagher Fenwick. Ce journaliste dirige la rédaction anglophone de France 24. À sortir le 1er juin aux éditions du Rocher, ce document présente le parcours du comédien devenu chef de l’Etat en 2019, sans avoir la moindre compétence ni expérience politique.

Ce fut pourtant avec 73 % des suffrages qu’il obtient la tête de l’Ukraine, ayant animé sa campagne avec des attaques contre la corruption et le pouvoir des élites. Depuis l’invasion russe, il est devenu l’homme fort du pays, tenant tête à Vladimir Poutine. Ou, comme l’écrivait récemment l’écrivain Emmanuel Ruben dans nos colonnes, la guerer de Woody Allen contre Ivan le Terrible.

Printemps ukrainien

En amont de ces parutions, signalons la création du Printemps ukrainien, à l’initiative du Centre culture de l’Ambassade d’Ukraine en France. « Cette initiative reflète la position des artistes et acteurs culturels ukrainiens sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine et le contexte historique des relations entre les deux États », indique le Centre.

Le projet vise à « réfuter les stéréotypes et les contrevérités diffusés par la Fédération de Russie, promouvoir la coopération avec les collègues français et étrangers en France, et soutenir les acteurs culturels qui se trouvent actuellement en Ukraine ou ceux qui ont été contraints de quitter le pays temporairement ».

Au menu, événements culturels, artistiques, expositions, performances et projections de films, ainsi que des soirées littéraires et débats qu’accueillera l’établissement (22 avenue de Messine, 75008 Paris).

Les participants aux événements seront des artistes ukrainiens, des peintres, des musiciens, des écrivains et des intellectuels, ukrainiens, français et européens. Chaque événement aura pour objectif la collecte de fonds pour soutenir les acteurs et institutions culturels ukrainiens — musées, salles de théâtre et de cinéma, etc.

L’Initiative sera lancée avec un événement exclusif — rencontre-débat avec Andrey Kourkov autour de la guerre en Ukraine et de son dernier livre Les Abeilles grises, mercredi 30 mars, à 19 h.

Les rendez-vous sont fixés du 31 mars au 3 mai. Le 23 avril, à 19 h un rencontre littéraire se tiendra, dans le cadre duFestival du Livre de Paris.

