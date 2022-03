Mon premier amoureux était Charles Bronson

Mes chances étaient nulles. Steve était pour mes copines qui s’appelaient Caroline ou Stéphanie. Les jolies filles. Pas les moches comme moi. Pour l’histoire d’amour intense, je le savais, c’était donc fichu. Mais il ne faisait aucun doute dans mon esprit que si je lui avais proposé mes services pour devenir une des sept mercenaires, il m’aurait recrutée aussi vite qu’il dégainait, car il n’aurait pas été sans remarquer la vitesse avec laquelle je pédalais sur mon vélo ou renvoyais des beignes aux garçons qui m’embêtaient.

Mais je ne pouvais pas. J’avais école.

Néanmoins, je continuais à voyager tous les mardis soir. Eddy Mitchell était mon agent de voyages personnel, et La Dernière Séance : ma Batmobile. Il me faisait découvrir tantôt l’Égypte des pharaons avec un Charlton Heston portant des toges qui m’intriguaient, tantôt les beaux quartiers de Philadelphie avec une Katherine Hepburn pleine de verve que je voyais parfaitement me défendre face à la gardienne de l’immeuble qui avait bien repéré que je jouais un peu trop avec les sonnettes des voisins. Elle serait « éparpillée façon puzzle », comme aurait dit un de mes Tontons flingueurs.

Le temps a passé et la magie du cinéma est toujours là. Essentielle. Vitale.

Le cinéma a adouci mon enfance et Monsieur Eddy Mitchell n’a aucune idée de la noirceur de laquelle il m’a sortie. Les histoires libèrent notre imaginaire et nos audaces. Lèvent nos autocensures. Et plus encore lorsque nous sommes enfants. Cette magie répare des esprits, les console comme pour leur dire : « Regarde le champ des possibles qui s’ouvre à toi », et tout devient alors possible.

Tout comme la lecture, le cinéma tisse des liens entre les peuples et pose les briques de l’empathie. Comprendre l’autre que l’on ne connaît pas. Découvrir d’autres cultures. Et se découvrir soi.

C’est toute cette magie et ses bienfaits que nous avons souhaité transmettre à nos plus jeunes lecteurs via cet album jeunesse rendant hommage à la magie du cinéma. Notre Alice (Alice Pol), tout comme Dorothy qui se réveille au pays d’Oz, confond réalité et fiction. Mais dans ses yeux, la poussière qui flotte dans les airs à travers un rétroprojecteur n’est rien d’autre que des paillettes scintillantes ! Le cinéma est un concentré de vie. On rit, on pleure, on vit !

Et si on pouvait, comme l’a fait Quentin Tarantino dans Once Upon a Time… in Hollywood, utiliser cette magie pour modifier le cours de l’histoire et éviter un drame, cela ne serait-il pas formidable ? En particulier aujourd’hui ?

Nébine Dominguez est auteure, éditrice de PAJA Éditions