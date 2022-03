Autoportrait aux fantômes : Didier Blonde et les expressions d’un muet 

À nouveau, ce grand passionné de cinéma muet nous plonge dans son monde fait de regards caméra surannés, des romans populaires fin de siècle, et de temps retrouvé. Les fantômes de Baudelaire ou de la guerre se combinent aux souvenirs et à ses obsessions. De manière ludique, ce grand parisien devant les champs Élysée, rejoue au Café de la Mairie l’expérience de Georges Perec, retrouve les figurants du muet, à qui il a dédié un roman en 2018, ou raconte une histoire d’amour avec une photo. Les rues parisiennes de Blonde sont chargées d’esprits.

À base de références littéraires et cinématographiques, qu’il déploie depuis des décennies, Blonde médite sur des fantômes, en résidant solitaire et silencieux des pays lointains du passé, et délinée finalement une réflexion entre présence et absence. Où est la présence et où est l’absence ? Quelle présence pour un père disparu, dont les réflexes, les goûts, les plaisirs, se retrouvent chez son fils ? Quelle présence pour Fantômas aux mille visages, et finalement aucun ? Quelle absence pour ce film disparu, brûlé ou recyclé qui, « dit-on, n’est jamais définitivement perdu. »

Blonde ne répond pas à ses propres questions. Il se contente de les déplier, laissant le lecteur en proie aux conjectures. Les textes sont humbles, les réflexions de surface, mais les intérêts du prix Renaudot essai 2015 sont rares et singuliers. On y découvre l’histoire du film caché de Cocteau, Coriolan, dont il fut l’un des privilégiés à avoir assisté à la projection dans le plus grand cinéma du monde, construit en 1911 place Clichy à Paris, le Paradis. Ou encore des portraits d’actrices oubliées aux destins aussi fascinants que leurs regards projetés en 16 mm.

Les chefs-d’œuvre peuvent-ils échapper à la postérité ? On espérerait que non, mais certains disparaissent bien. Si les textes disparus viennent, pour la plupart, de l’Antiquité et du Moyen-Âge, une exception existe au XXe siècle comme une singularité : les films perdus du muet, majoritaires dans son âge d’or. « Ils auront été aussi éphémères qu’une représentation d’une soirée sur une scène de théâtre. On cherche encore Londres après minuit de Tod Browning avec Lon Chaney, Madame Sans-gêne de Perret avec Gloria Swanson, ou Les quatres diables de Murnau avec Janet Gaynor. »

Chez Didier Blonde, le passé qui s’éloigne chaque année un peu plus, rejoint l’héritage familial. La figure du père, très évoquée dans son œuvre, est encore présente, et charrie avec lui l’expérience de la guerre. L’auteur de Leïlah Mahi remonte plus loin, et retrouve son grand-père et sa caméra 9,5 mm avec laquelle il a réalisé des films personnels dès les années 1910. Une forme d’anamnèse qui rime avec atavisme. La mère est en revanche absente, comme les frères et sœurs qui n’apparaissent qu’au début du livre, dans un jeu de cache-cache où le jeune Didier Blonde n’est pas retrouvé.

Dans cet autoportrait, qui semble contenir tous les sujets de ces textes précédents, l’auteur de Faire le mort poursuit son travail de réanimation à partir de lambeaux, comme un Docteur Frankenstein aspirant à sauver sa créature. Il foule encore et toujours le macadam parisien en quête des portes cachées où les réalités se confondent.

Un livre agréable et nostalgique, sans une once d’afféterie, à découvrir pour les passionnés d’histoires de cinéma, comme pour les épris de plaisantes et fantasmatiques confessions.