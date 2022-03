Le prix Orange du Livre 2022 annonce sa sélection de 20 romans

Le jury de la 14 e édition du Prix Orange du Livre, présidé par Jean-Christophe Rufin, s’est réuni pour délibérer et établir une première sélection de romans écrits en français et parus en France entre le 1 er janvier et le 31 mars 2022. Ce prix met en lumière les romans les plus marquants de la rentrée de janvier et a la volonté de donner une visibilité aux talents émergents ne bénéficiant pas encore d'une forte notoriété. Sa particularité tient à la mixité du jury : composé de 16 membres, des libraires, écrivains et lecteurs se côtoient.