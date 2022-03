Dynamisme de la librairie en Italie : ouvertures, licenciements, prootestation

La librairie Liberrima sera située à Bari, rue Calefati 12, à quelques pas du Corso Cavour et du théâtre Petruzzelli.

Le cœur de cette structure est la vente de livres, souvent accompagnés de produits typiques. La librairie dispose en effet d’un bar et propose des « paniers littéraires », composés de livres, de vins et de produits typiques, pour accompagner l’art de la lecture avec celui de la cuisine. Ces paniers peuvent être envoyés partout dans le monde.

Belleville, un nouvel indépendant à Turin

Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle en ce qui concerne la scène des librairies italiennes : à Turin, la librairie Belleville, une nouvelle librairie indépendante, a ouvert ses portes le 5 mars.

La libraire Paola Tombolini explique sur sa page Facebook la difficulté de constituer l’assortiment de sa librairie. Il comprend surtout de la fiction, des policiers, des romans noirs, des livres pour enfants et adolescents, ainsi que des articles de papeterie et des puzzles : « Créer une librairie à partir de rien, c’est d’abord décider quels livres proposer dans sa boutique. Cela a été et sera certainement la partie la plus complexe de tout le processus, car l’éventail est immense, mais vous devez inévitablement faire des choix et sacrifier certains auteurs et autrices. »

Choisir ses livres

Et encore : « Je sais déjà qu’il manquera certainement ce titre fondamental ou ce best-seller incontournable, mais il y en aura peut-être d’autres qui pourront satisfaire ceux qui viennent me rendre visite. »

Il s’agira d’un espace culturel où les gens pourront se rencontrer, où il y aura également des cours de formation, des rencontres avec des auteurs et des séminaires. La librairie effectuera également des livraisons et des envois dans toute l’Italie.

Selon l’édition turinoise du Corriere della Sera, cette libraire a dirigé pendant plusieurs années une école de langues : « Je fais partie de ceux qui se sont effondrés avec le confinement. Mon centre d’Oxford était une école bien établie, mais avec des cours en présentiel. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à traverser cette terrible crise. »

Fermeture de Mondadori à Florence et protestations

Certaines librairies ouvrent, mais d’autres ferment. Parmi celles-ci, l’annonce de la fermeture de la librairie Mondadori de Via Lambruschini à Florence a fait grand bruit. Il a également été annoncé que les 37 employés, dont beaucoup ont plus de 50 ans et dont la majorité sont des femmes, allaient être transférés à Milan.

À l’occasion de la grève des travailleurs de Mondadori Firenze, un présidium de protestation a été organisé devant la Stazione Leopolda le premier jour du Salon du livre Testo, le 25 février.

Selon la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), un des syndicats italiens les plus importants, qui, d’après le Corriere fiorentino considère les transferts comme « 37 licenciements déguisés », la manifestation a eu « l’effet escompté, tant au niveau de la participation des travailleurs, qui étaient tous présents, qu’au niveau de l’intérêt manifesté par les visiteurs de l’événement ».

Les employés espèrent de commencer un parcours de confrontation avec Mondadori et se disent confiants.

Crédit : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)