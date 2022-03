Sophie de Closets quitte la présidence des éditions Fayard

Pierre Leroy, Président-Directeur général d'Hachette Livre, rend hommage aux grandes qualités d'éditrice de Sophie de Closets et la remercie d'avoir su guider une équipe talentueuse et d'avoir fait rayonner les éditions Fayard au cours des sept dernières années.

Sophie de Closets ajoute : « J'ai passé dix-huit merveilleuses années au sein du groupe Hachette où j'ai appris le métier d'éditeur et où j'ai pu l'exercer dans des conditions exceptionnelles. Je tiens à remercier tous les collaborateurs en France comme à l'étranger que j'ai eu la chance de croiser au cours de ces années qui, tous, m'ont impressionnée par leur talent, leur engagement et leur travail et m'ont énormément appris. Je suis évidemment très reconnaissante envers les auteurs que nous avons eu la chance de publier et dont la confiance nous oblige. »