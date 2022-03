Face à l'exclusion, l'Alliance pour la Lecture se mobilise 

Le 24 novembre 2021, le Premier ministre a attribué le label Grande cause nationale 2021/2022 au collectif de 70 structures du champ culturel, social, éducatif et de la lutte contre la pauvreté réunies au sein de « L’Alliance pour la lecture » : FILL, SNE, Culture Papier et bien d'autres...

Tandis qu'en France, 13 millions de personnes n'ont toujours pas accès à la lecture, l'Alliance se mobilise. 16 % de la population âgée de 18 à 65 ans est en difficulté avec l’écrit ; plus de 90 % des ouvrages publiés en France sont inaccessibles aux personnes empêchées de lire du fait d’un handicap.

Pour tous ces chiffres, et pour tant d'autres, le collectif lance aujourd'hui une grande campagne de mobilisation. Cette dernière encourage le bénévolat et les dons en faveur d’actions concrètes de terrain qui portent une attention particulière aux publics exclus de cet apprentissage. L'objectif : que cette Grande cause nationale soit celle de toutes et tous.

Il existe quatre manières de s'engager et de se mobiliser :

• Devenir bénévole d’actions d’accompagnement ;

• Faire un don pour des actions spécifiques ;

• S’engager individuellement en devenant passeur de lecture ;

• Relayer les spots et les appels à générosité auprès de ses réseaux, ses amis, sa famille.

Le spot à relayer est accessible ci-dessous. Pour participer (dons, engagement), rendez-vous sur le site internet de l'Alliance pour la Lecture.

Crédits : David Lezcano / Unsplash