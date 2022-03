Se pendre et autres idées géniales quand on s’ennuie le dimanche

Au désir légitime de mettre un terme à la souffrance, à l'ennui, à l'humiliation de l'extrême vieillesse ou à une agonie, l'auteur propose ses méthodes aussi farfelues que d'une grande poésie. Au final, un livre salvateur pour les dépressifs potentiels ou avérés, bref à la plupart d'entre nous !

En voici quelques morceaux choisis, sélectionnés par l'auteur himself :

1 / Électrocution festive

Quand tu te sens plus mort que mort

Tords une pointe de fourchette

Et enfonce-là dans la prise

Tu croyais ton genou pourri

Tu sentiras bouger ton cadavre

Il dansera, frénétique, vivant

2/ Défenestration

Il est parfois de jolis sauts par la fenêtre

On minimise souvent la poétique incluse

4 / Sac plastique idoine

Suffit d’y enfouir sa tête

De serrer à hauteur du cou

La mort à deux centimes d’euro

Tout le monde il en profite

9/ Ouvrir le gaz pour mieux

Tout le monde sait ouvrir le gaz

Tout le monde peut être heureux

10/ Différer en allant voir un psychanalyste

L’analyste ne vous aidera aucunement

L’aggravation de votre état est certaine

Le prix des séances accentuera vos dettes

Le suicidé ruiné a cette singularité cruelle

Sous le pont, il ne s’accroche pas aux branches

Christophe Esnault est l’auteur de dix-sept recueils dont le livre-monstre Mordre l'essentiel (Tinbad, 2018). Il a créé avec Lionel Fondeville et Le Manque plus de deux cents films (clips et haïklips) en travaillant avec de nombreux artistes, musiciens, poètes, réalisateurs et écrivains (Patrick Varetz, Pierre Vinclair., etc.). Ses livres ont reçu un écho critique important (Libération, Art Press, Le Matricule des anges et la NRF)