Yuval Noah Harari : “Si quelqu'un a le pouvoir de changer le monde, ce sont les enfants

Bologne. La Foire du livre jeunesse demeure un incontournable dans les échanges entre éditeurs internationaux — même s’il convient de faire attention à ne pas prendre 6 kg, chose tout à fait possible en trois jours passés dans la ville italienne. L’occasion rêvée pour l’historien Yuval Noah Harari de présenter son nouveau projet.

Ce 23 mars, lors d’une conférence de presse, l’auteur de Sapiens a donc dévoilé une série de quatre tomes – The Unstoppable –, où seront évoquées les plus grandes questions qui agitent l’humanité. Mais ce projet éditorial, s’il n’est pas interdit aux adultes, concernera surtout les enfants. Les livres seront réalisés avec l’illustrateur espagnol Ricard Zaplana Ruiz, ainsi que Sapienship Storytelling, société techno par l’auteur en 2019, qui mêle technologie et narration, rapporte Publishnews.

Les ouvrages sortiront au rythme d’un par an, avec une parution mondiale le 15 septembre — Albin Michel, son éditeur français a obtenu les droits de l’ouvrage.

« Au lieu de leur enseigner les guerres et les problèmes mondiaux, je crois qu’il importe de les rendre curieux, afin qu’ils posent les questions que les adultes ont oublié de poser », indiquait Yuval Noah Harari durant la conférence en présentant ce premier titre. Ce dernier balaiera l’évolution de l’humanité, depuis le primate à nos jours, pour tenter de cerner les enjeux et perspectives de notre évolution en tant qu’espèce.

Plus encore : il tente de présenter les multiples astuces et l’ingéniosité humaine qui ont servi à perpétuer la race humaine sur la planète. Pour ce faire, l’historien entend puiser dans les problématiques du quotidien de quoi éclairer son propos. « Par exemple, on peut utiliser quelque chose qui s’est déroulé durant les vacances de nos enfants — la question du harcèlement, peut-être — et partir de là pour leur apprendre comment naissent les dictateurs, d’où ils viennent et comment lutter contre ces régimes. »

Ce projet tient avant tout à ce qu’il aurait lui-même, à l’âge de 10 ans, voulu tenir un pareil bouquin dans les mains. « Cela m’aurait épargné bien des mésaventures, des fausses idées et des préjugés, dont j’ai mis des années à me débarrasser », plaisante-t-il.

Et parce qu’on reste enseignant toute sa vie, lui-même ne manque pas de conseils à destination des professeurs d’histoire, plus particulièrement. « Ne leur apprenez pas l’Histoire comme une chose appartenant au passé : enseignez-la comme si elle relevait du présent et de l’avenir. »

Les enfants, ou l'avenir

Le monde contemporain, et l’exemple de la dictature ne sortent pas de nulle part : « Si vous songez à la tragédie en Ukraine, vous comprenez qu’une personne seule inflige ses délires à des millions de personnes. Dans son esprit, peut-être que la Seconde Guerre mondiale se prolonge et qu’il a le pouvoir de transformer ses fantasmes intimes en une tragédie pour des millions de personnes. »

Et d’ajouter, cité par l’agence de presse italienne Ansa, que le sort des enfants, puisque Bologne se prête précisément à ces questionnements, est plus terrible encore. « Tout cela est profondément douloureux et montre l’immense emprise que l’Histoire exerce sur le présent. Que ce soit en Ukraine, en Afghanistan ou ailleurs, nous sommes prisonniers d’histoires inventées par les morts du passé. »

Ainsi, l’interdiction de scolariser des filles, découle de récits instaurés voilà « des centaines, voire des milliers d’années et qui président encore à nos existences aujourd’hui ».

Et de conclure : « Pour moi, apprendre l’histoire ne revient pas à connaître le passé, mais à s’en libérer. On ne change pas le passé, mais on peut s’en extraire pour créer un avenir meilleur. C’est complexe, mais en tant qu’historien, c’est mon principal travail. Et il était important pour moi d’écrire pour les enfants, car si quelqu’un a vraiment le pouvoir de changer le monde, c’est eux. »

crédits photo : foire de bologne