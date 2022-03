Black River : un éditeur de comics, ancré dans la pop culture, chez Editis

Ubisoft, Neil Gaiman ou encore Magic : The Gatering, la société ouvre le bal avec de grands noms. À la tête de la structure, rattachée à Edi8, que dirige Vincent Barbare, on retrouver David Guélou. Spécialiste des comics qui est fréquemment intervenu à ce sujet sur des plateaux de télévision, il a notamment travaillé pour Album Comics et les éditeurs Marvel et Ankama.

Mais pour nouvelle qu’elle soit, la maison Black River s’inscrit aussi dans une histoire et quelques clins d’œil. En effet, si aujourd’hui Fleuve éditions a remplacé Fleuve noir — nom utilisé jusqu’en 2013 — une autre structure au sein d’Univers Poche fait écho à ce Black River : Kurokawa. La maison manga arbore depuis des années un nom qui, traduit du japonais, signifie… Fleuve noir. Et bien que les équipes et les projets diffèrent, l’envie de saluer le grand frère, créé en 2005, a conduit à choisir Black River.

Au menu, donc, des licences dans un premier temps, principalement ancrées dans la pop culture, et plus encore, vers le comics. Entre super héros traditionnels et romans graphiques, la maison opte pour un positionnement intermédiaire. Et dans la foulée, complète les autres pans graphiques du groupe Editis — 404 éditions, ou encore Philéas et plus récemment, la maison BD fondée par Mourad Boudjelal.

Traduction de comics américains, donc, avec cette conscience que le genre se politise de plus en plus aux États-Unis. Mais avant tout, un esprit geek revendiqué.

« Souvent tiraillés entre sagas de super-héros et ouvrages underground, les lecteurs de comics sont aujourd’hui en manque de nouveaux récits avec des intrigues soutenues. Black River a pour ambition de renouveler le genre auprès du lectorat français, grâce à des thématiques ancrées dans la pop culture et portées par des grands noms du comics » déclare David Guélou, le directeur éditorial.

Parmi les partenaires, Aftershock, Ubisoft, pour commencer, et des liens avec d’autres qui conduiront à la parution de neuf titres cette année. De la science-fiction au fantastique en passant par l’horreur et l’adaptation de licences de jeux vidéo, Black River frappe avec du grand classique pour ses débuts.

Magic : The Gathering – Tome 1 sera le premier titre. Puis, viendront les guerriers nordiques dérivés d’un jeu vidéo à travers Assassin’s Creed Valhalla — Le Chant de gloire. Enfin, les créatures imaginées par l’auteur culte Lovecraft, les Grands Anciens, dans Une Étude en Émeraude (sortie le 2 juin 2022), avec notamment Neil Gaiman aux commandes.

crédits photo : Joe Ciciarelli/Unsplash