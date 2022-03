La BD en classe de retour avec un deuxième opus : Bulles de nature

Convaincus des atouts qu’elle possède en matière d’apprentissage de la lecture et d’accès à la connaissance, les éditeurs du groupe Bande dessinée du Syndicat national de l’édition, sous l’impulsion de Moïse Kissous (Steinkis Groupe) alors Président du groupe, ont lancé en 2020 une nouvelle collection : « La BD en classe ».

Après un premier numéro consacré au thème des monstres, ce sont les thèmes de l’écologie et du développement durable qui ont été choisis pour le second opus de la collection. Cette publication a été rendue possible grâce au soutien de la SOFIA et du CFC.

Parce que la bande dessinée peut jouer un rôle majeur dans l’éducation artistique et culturelle des enfants et constitue un support pédagogique à part entière, le groupe Bande dessinée du SNE a lancé en 2020 une nouvelle collection, « La BD en classe », regroupant autour d’une thématique un dossier enseignant et un carnet élève conçus pour l’ensemble des professionnels œuvrant en milieu scolaire : éducateurs, accompagnateurs, documentalistes et enseignants.

Ces publications adaptées aux élèves de cycle 3 rassemblent des ressources pédagogiques et des extraits de bandes dessinées — franco-belge, internationale, manga — afin d’articuler le plaisir de la lecture avec la découverte d’œuvres littéraires graphiques. Elles ont été conçues par des professionnels du livre et de la médiation. La rédaction du dossier a été confiée à des professeurs des écoles et des maîtres formateurs.

Les valeurs d’écologie, d’entraide et de solidarité sont au cœur de cette nouvelle publication, pour sensibiliser les élèves aux défis qui les attendent. Un dossier pédagogique et un carnet élèves pensés par des professionnels de l’enseignement explorent un corpus de dix-sept bandes dessinées, qui permettent de travailler des axes du programme scolaire tel que la préservation de l’environnement, la solidarité, la responsabilité individuelle et collective face aux défis environnementaux, l’engagement, la coopération et le vivre ensemble.

Autour de ces thématiques, des pistes de lecture et de réflexion, des clés d’analyse des codes de la BD, le dessin des émotions, un éclairage sur les genres littéraires présents dans la BD (anticipation, science-fiction, fantastique, merveilleux), diverses activités telles que des ateliers de création, des projets en équipe ou encore des ateliers-débats sont proposés aux enseignants et aux élèves — afin d’utiliser la BD comme support à l’éducation à l’image, à l’éducation scientifique, et aux discussions sur des questions éthiques et civiques, comme le développement durable ou l’acceptation et la tolérance.

Les liens ci-dessous vous permettent d’accéder à la version PDF du dossier enseignant et du carnet élève qui composent cette édition.

Le dossier enseignant & Le carnet élève

Crédit : Keren Fedida / Unsplash