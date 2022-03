Pays-Bas : le livre Qui a trahi Anne Frank ? retiré de la vente après la polémique 

« Sur la base des conclusions du rapport, nous avons décidé que le livre n'est plus disponible avec effet immédiat », indique la maison d'édition néerlandaise Ambo Anthos, détentrice des droits du livre dans le pays. Un retrait des étalages, qui risque bien l'effet domino dans d'autres pays : Qui a trahi Anne Frank ?, d'abord applaudi et annoncé en grande pompe, s'est en effet retrouvé très vite discrédité.

Dès 2017, le FBI annonce une enquête d'envergure, avec un objectif simple : retrouver celui ou celle qui a trahi Anne Frank et sa famille. Vince Pankoke, agent à la retraite, souhaite utiliser les nouvelles technologies pour identifier le responsable, grâce au soutien de la Maison Anne Frank, établie à Amsterdam. En janvier 2022, coup de tonnerre : Vince Pankoke présente ses conclusions. Ce serait Arnold van den Bergh, homme d'affaires juif, qui aurait révélé l'emplacement de la cachette, et ce pour protéger sa propre famille.

Le 18 janvier, Rosemary Sullivan et l'éditeur HarperCollins annoncent la sortie d'un livre reprenant ces conclusions : The Betrayal of Anne Frank. Traduit dans le monde entier, il est publié en France par HarperCollins, sous le titre Qui a trahi Anne Frank (trad. Samuel Todd et Carole Delporte). Le livre est rapidement discrédité : rempli de conditionnel, d'éléments vagues, il déçoit les lecteurs, pourtant avides de connaître enfin la vérité sur la vie de la jeune fille. Bart van der Boom, professeur de l'université de Leiden, avait même parlé de « non-sens diffamatoire ».

Après la suspension de l'impression début février par Ambo Anthos, cette fois-ci, c'est officiel : le livre est retiré des librairies aux Pays-Bas. Ce mardi 22 mars, un groupe de six experts présentaient le déroulé et les résultats de l'enquête. « Il n'existe pas de preuve sérieuse pour appuyer cette grave accusation » concluent-ils finalement. Selon l'AFP, la petite-fille du notaire incriminé appellerait l'éditeur américain HarperCollins à faire de même : suspendre la publication, et arrêter d'incriminer faussement son grand-père.

« Nous tenons à présenter une fois de plus nos sincères excuses à ceux qui ont été offensés par le contenu du livre » détaille l'éditeur Ambo Anthos dans les colonnes du Guardian. Traduit dans plus de 60 langues, le Journal d'Anne Frank est l'un des ouvrages historiques les plus lus au monde, avec, selon France Culture, plus de trente millions d'exemplaires imprimés dans le monde entier. HarperCollins n'a, pour le moment, pas répondu à l'appel de la petite-fille de van den Bergh.

L'enquête est toujours commercialisée en vente en France, l'éditeur n'ayant pas encore communiqué sur son avenir.

Crédits : Rue des Archives/Picture Alliance