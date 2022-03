Ouganda : Norman Tumuhimbise libéré sous caution

La grève est toujours en cours chez le papetier UPM en Finlande et pourrait continuer jusqu’au mois d’avril alors que la direction et les syndicats restent en désaccord. UPM est l’un des plus grands fabricants mondiaux de papier, fournisseur de nombreux marchés de l’édition, mais aussi d'étiquettes et autres emballages. Les conséquences du mouvement social entamé en début d'année sont de plus en plus sensibles...