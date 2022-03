Archéologie d'un vol, hold-up haletant et poétique

Thomas Gosselin est un auteur discret, mais qui construit une œuvre singulière et très riche qui se densifie d’album en album (autant ceux qu’ils réalisent seuls que ceux réalisés en duo). Appréciant arpenter les récits choraux (on se souvient du très beau L’humanité moins un disponible à la 5e couche par exemple), il trouve dans cet album construit par fragments à l’instar des Mille et une nuits ou du Décaméron une forme propice aux bifurcations narratives.

Il déploie alors une véritable quête holistique qui progresse par intrigues brèves et déconnectées les unes des autres ; également indépendantes de prime abord de la trame narrative principale (le braquage), les histoires se rejoignent dans un final en apothéose où chaque pièce de puzzle s’imbrique parfaitement et trouve sa « justification » narrative. Thomas Gosselin traverse ainsi les époques et les pays, remontant aux temps antiques des débuts de l’écriture jusqu’à la construction de la muraille de Chine en passant par des périodes plus contemporaines.

Ces mini-récits de quelques pages à peine se révèlent aussi agréables à lire que délicatement philosophiques : à chaque nouvelle histoire, l’auteur nous donne à réfléchir avec malice, avec plaisir, stimule l’intellect avec douceur et bien souvent avec humour.

Il règne ainsi dans l’album une atmosphère réflexive qui devient progressivement plus prégnante : ces courts contes philosophiques, empreints d’un lyrisme envoûtant, interrogent l’écriture et incidemment la communication, introduisent à des éthos originaux et vivifiants ou encore retracent des légendes probablement inventées. Il développe ainsi une traversée subtile dans les possibles de la pensée humaine, à travers, et c’est bien un comble, le « témoignage » d’objets divers.

Désormais, nous savons que chaque chose à portée de main possède en puissance des histoires à même de nous révéler des vérités sur le monde, qu’elles sont habitées par des récits variés, multiples, et dont l’ignorance les rend encore plus belles. Cette construction parcellaire teinte la dernière scène d’un charme enthousiasmant construit sur la reconnaissance des objets, ou plutôt des protagonistes des différents contes qui se rassemblent alors et délivrent de commun la poésie qui les enferme et que l’on ne soupçonnait pas.

La légèreté et la fascination de ces histoires se retrouvent dans l’agilité de la plume et dans l’invention permanente du dessin. Thomas Gosselin fait preuve d’une liberté formelle qui dote chacun des récits d’une énergie électrisante. Tous possèdent une identité visuelle propre qui adhère et accompagne le ton de l’écriture. Le regard se trouve ainsi revigoré par ces nuances qui se renouvellent et ces régimes graphiques qui traduisent un réel plaisir de créer.

On sent alors dans l’image une véritable générosité graphique et une finesse dans la représentation qui adopte constamment des formes inattendues et pour autant si réussies qu’elles en deviennent évidentes. Ces recompositions systématiques, cette volubilité graphique qui se meut parfois en versatilité, chargent les planches d’une dimension intellectuelle extrêmement séduisante et simultanément prodigieusement simple.

Thomas Gosselin imagine ainsi un hold-up haletant et poétique, philosophique et très drôle, vivifiant et décapant, ponctué d’histoires divertissantes qui donnent à penser et prenant vie à travers des planches d’une grande beauté formelle.