BOD rachète WriteControl, logiciel d'aide à l'écriture pour les auteurs

Maria A. Pallante, CEO et présidente de l'Association of American Publishers (AAP), a réagi à la décision de la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, d'opposer son veto « au projet de loi inconstitutionnel » sur les ebooks. Depuis l'annonce de propositions de lois relatives au prêt numérique, l'AAP s'attèle à empêcher leur entrée en vigueur dans les Etats du Maryland et de New-York. Elles obligeraient les éditeurs à proposer des conditions « raisonnables » pour le prêt des livres numériques et audio dans les bibliothèques.