Dans quel secteur, la difficulté est-elle si mal rétribuée ? Aucun.

Pour que ces six livres soient publiés, c’est trois autres projets que j’aurais dû mener jusqu’à leurs termes, dont un sur commande directe d’un éditeur, sans qu’aucune rétribution ne soit offerte en cas de refus final. C’est un peu comme si je commandais une cuisine chez Mobalpa, je validais les plans, choisissais la couleur des portes de placard… et qu’après la livraison, je changeais d’avis : ah bah non, en fait, je voulais un îlot central et de l’inox sur la crédence, désolée. Dans quel secteur, ne paye-t-on pas le travail commandé et réalisé ? Aucun.

Des amies autrices n’ont jamais pu bénéficier de leurs indemnités de congé maternité (ou alors très tardivement quand leur enfant était déjà né) alors qu’elles avaient cotisé toute leur carrière. Dans quel secteur accepterait-on que des femmes enceintes et ayant cotisé soient laissées sans ressource quand elles ne peuvent plus travailler ? Aucun.

Depuis deux ans, je me suis engagée dans la vie syndicale pour défendre nos droits et j’ai rejoint le conseil d’administration de la Ligue des auteurs professionnels. J’ai aidé comme j’ai pu en réalisant un benchmark des rémunérations des auteurs en Europe. Quel pays traite moins bien ses auteurs que la France, pays autoproclamé de la culture ? Aucun. Montant des à-valoirs, pourcentage de droit, durée des contrats, durée de cession des droits secondaires… nous sommes systématiquement du côté des moins bien-disants.

Des collègues de la Ligue ont participé pendant 9 mois à plus d’une cinquantaine de réunions avec d’autres associations d’auteurs et le Syndicat National de l’Edition sous l’égide de Pierre Sirinelli pour tenter d’améliorer la condition des auteurs. Mes collègues, qui ont pris sur leur temps de création et leur gagne-pain quotidien, ont-ils été dédommagés pour ce travail ? Aucunement. Dans quel secteur, les syndicalistes qui participent aux réunions de concertation ne sont pas payés ? Aucun.

Cela a-t-il servi, au moins, à améliorer la condition des auteurs ? Aucunement, puisque le SNE a décidé de ne pas signer l’accord afin d’éviter d’aborder le sujet tabou de la rémunération prévu dans la poursuite de la mission !

Quand je rencontre des élèves, leurs yeux brillent : « Madame, j’aimerais tellement faire votre métier plus tard. » Il y a toujours une ou deux secondes où j’hésite. Je me souviens alors de ces lignes de Marcel Pagnol, mon auteur favori quand j’avais leur âge : « Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite oubliées par d’inoubliables chagrins. Il n’est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Je souris à leurs visages rêveurs… et je ne leur avoue aucun de tous ces « Aucun ».

Je suis passionnée, j’adore mon métier, mais AUCUNE passion ne peut justifier ça.

