Ito Shiori, figure de proue du mouvement #metoo au Japon

Ito Shiori, victime d’un viol et confrontée à la mauvaise volonté des pouvoirs publics et au silence des médias, ne s’est pas laissé intimider et a écrit un livre pour se faire entendre. Lorsqu’elle écrit son livre, sa plainte a été déboutée au pénal. C’est finalement un tribunal civil qui condamnera son agresseur à… des dommages et intérêts.

Dans son livre, Ito Shiori raconte comment elle a connu son agresseur, un ancien journaliste de TBS, ex-chef de bureau à Washington pour cette chaîne et proche du Premier ministre Shinzo Abe, dont il est le biographe, mais aussi les difficultés qu’elle a traversées et ses démarches pour obtenir justice. L’on se rend compte à travers son témoignage qu’il est très difficile pour les victimes de viol au Japon de trouver de l’aide. C’est finalement deux avocates spécialisées dans les crimes sexuels qui l’aideront le plus, tandis que les médecins semblent peu à l’écoute.

L’on découvre aussi dans son livre que contrairement aux idées reçues la plupart des agressions sexuelles sont perpétrées par une personne connue de la victime. L’auteur souligne ainsi que, toujours selon les statistiques du gouvernement, les agressions sexuelles perpétrées par une personne totalement inconnue de la victime ne représentent que 11,1 % des cas au Japon.

Figure de proue du mouvement #metoo au Japon, Ito Shiori n’en reste pas à un simple récit de son histoire. Elle fait des propositions pour améliorer la prise en charge des victimes. Elle s’inspire pour cela de ce qui se fait en Suède, un pays en pointe pour l’aide aux victimes.

Bien écrit, très documenté, et soutenu par une détermination sans faille, son récit se révèle passionnant malgré la dureté du sujet.