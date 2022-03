555, d'Hélène Gestern, Grand prix RTL-LIRE-Magazine Littéraire

FIBD22 - Pour la 6e édition, après un an d’absence, le OFF of OFF, festival off de la BD d’Angoulême associé à ActuaBD.com, qui décerne aussi le réputé Prix Charlie Schlingo, remettra le Prix Couilles au cul pour le courage artistique. Ce prix souhaite récompenser « la vaillance d’une autrice ou d’un auteur de bande dessinée, dessin de presse, ou d’humour. » Cette année, le jury a décidé de récompenser Hshouma - Corps et sexualité au Maroc, de Zainab Fasiki.