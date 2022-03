Mon travail d'auteur ? “J’écris vite. Je compte bien. Et le compte n’y est pas

J’écris vite. Ce n’est pas mon premier roman. L’éditeur m’aime bien, j’ai pu négocier une avance confortable. 5000 euros, ce n’est pas rien.

Deux mois de travail, 2500 par mois. Pas mal, sachant que je suis « libre » et que je fais « ce que je veux ». Bon, évidemment, il faut enlever les cotisations — sécu, impôts, retraite complémentaire, ça me laisse 2000 euros par mois. Pas mal, pour un artiste…

Si je compte bien, ça fait le salaire d’un. e fonctionnaire moyen.ne. D’un. e responsable intermédiaire dans une maison d’édition. Ou, selon Internet, d’un ou d’une chauffeur poids lourd/serveur/conseiller pôle emploi/embaumeur.

De quoi je me plains ? Il y a des métiers plus difficiles et moins glamour. Si je veux gagner plus, je n’ai qu’à écrire des livres qui se vendent davantage.

Ah, parce que oui : ces 4000 euros net pour deux mois de travail, ils sont conditionnés. Ils ne m’appartiennent pas tout à fait, légalement — ils constituent un à-valoir, une avance à amortir sur les ventes. C’est-à-dire que, grosso modo, je ne toucherai de nouveaux droits qu’à partir du 4001e exemplaire. J’ai un peu honte de le dire, mais tous mes romans ne se sont pas vendus à 4000 exemplaires…

J’écris vite. J’aime écrire. Je pourrais théoriquement écrire dix pages par jour ouvré chaque année. 3020 pages, soit entre cinq et dix bouquins. Pas de vacances, pas de chômage, avec un peu de chance pas de maladie — sauf le burn-out, peut-être.

Cela dit, c’est bête : aucun éditeur, aucun libraire, aucun lecteur n’achèteront 5 livres de moi la même année. Et je les comprends.

J’écris. Voilà 15 ans que c’est mon métier — mon seul métier. J’ai appris sur le tas à négocier avec les éditeurs, à parler l’Urssaf-Limousin, le BNC, le CNAV et le CRA de l’IRCEC. Je ne me plains de rien. N’empêche, quand un éditeur me dit « tu as la belle vie, toi, on va pas parler chiffres », j’ai parfois envie de lui mentionner ceux-là.

Les collègues de la Ligue, de la Charte et des autres organisations d’artistes-autrices et auteurs ont consacré bénévolement des centaines d’heures — l’équivalent des dizaines de pages, de planches, de scènes, d’illustration — à tenter d’établir, sous l’égide du ministère, un dialogue avec les représentants du SNE. À insister pour mettre ces chiffres sur la table, pour souligner ces problèmes, pour parler rémunération.

Au dernier moment, les éditeurs ont jugé que, franchement, il n’y avait rien à discuter. Ils ont refusé de signer l’accord négocié âprement entre les parties. Au revoir merci.

– Tu ne comprends pas, m’a assuré l’autre fois un éditeur. On n’est pas dans une logique comptable, là. On est dans l’art. Dans la création, tu vois ? Ça ne se commande pas. Quand on aime, toussa toussa. Allez, celle-là, c’est pour moi.

Et il a royalement payé sa tournée — en faisant une note, pour sa comptabilité. C’est un professionnel, lui. Après, il est parti établir un compte d’exploitation pour un album qu’il doit sortir — il faut intégrer le coût du papier, de l’impression, du transport… Tout ça, ça se calcule. Ça ne négocie, même.

Mais mon travail, non. Et pas question d’en parler.

J’écris vite. Je compte bien. Et le compte n’y est pas.

crédits photo : Rabie Madaci/Unsplash