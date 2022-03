Comment repérer illico une bibliothèque dans la jungle urbaine ?

« Inventons un signe pour montrer et voir les bibliothèques dans toute la France », propose l’association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France. Le président de l’ADBGV, Malik Diallo, en appelle aux bonnes volontés et aux créatifs, pour réaliser cette signalétique qui deviendrait propre aux établissements de prêt.

« Un signal pour souhaiter à chaque citoyen et chaque citoyenne la bienvenue dans ces lieux démocratiques de vie et de culture », indique le communiqué.

L’opération, menée avec le concours du ministère de la Culture, prendra fin le 20 avril 2022. Pour y prendre part, on se rendra sur cette page.

En gardant à l’esprit que le premier objectif est de « rendre visibles dans l’espace public les bibliothèques, services de proximité pour tous : en adoptant un même code signalétique, une enseigne simple et identifiable du premier coup d’œil, la bibliothèque se positionne comme service essentiel dans la cité au même titre que l’école, la poste, la pharmacie ».

La signalétique devra répondre à d’autres impératifs : celui de donner envie de franchir les portes des établissements, tout en présentant les bibliothèques comme « comme lieu public culturel ouvert à tous et présent sur tous les territoires et in fine, si l’enseigne est largement adoptée, [parvenir à] valoriser la densité du réseau de bibliothèques sur le territoire ».

Le prix d’une enseigne sera envisagé autour de 1000 € HT maximum, afin de rester un produit qualitatif, mais accessible financièrement.

crédits photo : Adam Kring/Unsplash