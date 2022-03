Plus facile de négocier avec Deliveroo : “Serait-il temps d’ubériser le SNE ?

J’ai découvert des conditions de travail que je croyais appartenir au XIXe siècle. Pas de représentation professionnelle élue par les travailleurs. Un organisme de sécurité sociale qui leur échappe. Des contrats d’adhésion truffés de clauses léonines. Un travail de création non encadré et non rémunéré. Les faibles droits d’auteurs moyens sur les ventes feraient passer les cireurs de chaussures de Charles Dickens pour des oncles Picsou.

Je me suis engagé dans le militantisme syndical après l’enterrement du rapport Racine. En 2021, j’ai été élu au Conseil syndical de la Ligue des Auteurs Professionnels. J’ai sauté à pieds joints dans l’ambiance feutrée d’un écosystème du livre fait de communiqués syndicaux, de recours en justice, de réunions de crise incessantes et d’adhérents en détresse.

Puis les négociations interprofessionnelles avec le Syndicat national de l’Édition ont démarré. Pendant huit mois, j’ai vu, semaine après semaine, nos négociateurs s’essouffler face aux dérobades et à l’intransigeance des éditeurs. Le départ de la Charte des Auteurs et Illustrateurs jeunesse a changé la donne. Nous avons été constructifs, nous avons redoublé d’efforts pour créer une position commune avec le collège auteurs et aboutir à un accord avec le collège éditeurs.

Cet accord, nous l’avons eu. Perfectible, sans doute. À peine satisfaisant, peut-être. Mais c’est le jeu de la négociation, fait de compromis mutuels pour avancer ensemble.

La suite, vous la connaissez : le SNE refuse de signer, la faute à une clause de rendez-vous inscrivant la question de la rémunération dans un prochain cycle de discussions.

Huit mois de travail partis en fumée. Un camouflet pour le Ministère de la Culture, et une humiliation de plus pour les artistes auteurs.

C’est indécent.

Dans toute autre profession, on aurait appelé à la grève pour moins que cela.

Je suis auteur, je vous l’ai dit, mais j’ai un autre métier également. Une activité en autoentrepreneur qui me permet de remplir le frigo, d’avoir une mutuelle, de prendre quelques semaines de vacances par an et de, peut-être, acquérir un logement un jour.

Pourtant, comme d’autres, je ne souhaite qu’écrire. Ma tête et mon cœur débordent d’histoires que je souhaite partager avec le public pour rêver, émouvoir et réfléchir ensemble. Seulement, je n’ai pas l’audace de confrères et consœurs qui se sont jetés dans l’écriture à temps plein, sans perspective certaine de rémunération, sans filet de protection sociale efficace, et qui, malgré leurs succès éditoriaux, vivent en grande précarité.

Je n’ignore pas les difficultés que rencontrent les éditeurs, j’en suis un moi-même, depuis peu — nouvelle corde à mon arc. On se serre la ceinture des deux côtés du comité de publication. Je n’ai pas encore été rémunéré pour ce travail, et ne le serai sans doute pas avant quelques années encore, mais je ne me cherche pas d’excuse pour ne pas payer correctement les auteurs et autrices avec qui je travaille.

Peut-on en dire autant des grands groupes éditoriaux aux comptes de résultat bien portants ?

Nous le découvrons chaque jour un peu plus : le modèle économique de l’édition est défaillant. L’art a un coût, mais dans notre société biberonnée à la gratuité, les bénéfices de nombre d’exploitants reposent sur les subventions publiques et les clopinettes accordées aux créateurs et créatrices. Les éditeurs sont censés exploiter les textes, pas les auteurs.

Fort heureusement, les lignes bougent. Les lecteurs se mobilisent, les salons font évoluer leurs politiques de rémunération, de nouvelles maisons d’édition proposent un meilleur partage de la valeur. Chacun colmate les brèches là où c’est possible, mais toute initiative des « petits » ne peut avoir d’impact tant qu’elle n’est pas reprise par les « grands ».

Même sur quelque chose d’aussi fondamental que la rémunération des créateurs.

Un petit nombre de groupes éditoriaux parisiens ont le SNE et le marché du livre entre leurs mains. Ils ont lancé et entretenu la surproduction qui nuit à l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Ils veulent maintenir les artistes auteurs dans la précarité et feront tout pour éviter l’émergence d’un corps professionnel élu, puissant, et en capacité de négocier.

Alors que la lecture est célébrée comme Grande cause nationale en 2022, comment peut-on espérer susciter la création de contenu et l’émergence de nouvelles plumes sans un modèle de rémunération solide ? La prise de risque des artistes auteurs et autrices devrait être encouragée, soutenue et encadrée par des dispositifs développés dans des accords interprofessionnels. Mais malgré ses beaux discours de vœux, le SNE est plus que jamais réfractaire au changement.

Cette année, les livreurs de plateformes et chauffeurs de VTC vont élire leurs représentants pour la première fois. N’est-il pas étrange qu’un livreur à vélo puisse négocier des accords sur la rémunération avec Deliveroo, mais qu’un écrivain ne puisse pas en faire de même avec Albin Michel, Hachette ou Gallimard ? Le parfum du XIXe siècle, sans doute.

Serait-il temps d’ubériser le SNE ?

Thomas Fouchault est trésorier de la Ligue des Auteurs Professionnels

Crédits photo : Adam Rhodes/Unsplash