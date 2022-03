Édition : le plastique autour de certains livres, pas fantastique mais nécessaire

Anéantir, de Michel Houellebecq, a brillé grâce au tapage médiatique qui accompagne chaque titre de l'auteur. Mais aussi parce que le livre était recouvert d'un film plastique, un phénomène rarissime, d'autant plus en littérature française. À l'heure où les questions écologiques se posent dans la filière du livre comme partout ailleurs, l'usage de plastique ne manque pas de soulever quelques questions, la matière étant réputée polluante — essentiellement issue d'un dérivé du pétrole — et pas forcément recyclable.

Preuve que l'utilisation de la matière interroge, « [u]n lecteur nous avait posé la même question il y a quelques mois sur ce titre », nous confie Jean-Philippe Garçon, cofondateur de la maison d'édition 6 Pieds sous terre, à propos de la bande dessinée Moon River, de Fabcaro.

« Quelques ouvrages à notre catalogue ont effectivement un blistage. Il y a toujours une raison spécifique à ça, liée à la fabrication : papier de couverture, type de reliure, format de l'ouvrage... », nous explique l'éditeur. « La question est globale et cette protection plastique sert tout au long de la vie du livre (et en particulier sur les invendus). »

Pascal Lenoir, directeur de la production des éditions Gallimard et président de la commission Environnement et Fabrication du Syndicat national de l'édition, explicite cette fonction première de l'emballage plastique à l'unité : protéger le livre, tout simplement. « Cette protection porte sur toute la partie distribution et présentation en librairie », note-t-il. « Pour l'éditeur, l'emballage plastique à l'unité représente un coût monstrueux, qu'il ne fait pas de gaieté de cœur. »

Cet emballage intervient pour limiter « la hausse mécanique du taux de pilon, si le libraire reçoit des ouvrages sales et abîmés », explique Pascal Lenoir. Outre les chocs et accrocs, qui menacent notamment les coins des « couvertures en reliure Kolbus à bords coupés », note Jean-Philippe Garçon, les couvertures des titres risquent également le maculage, ou lorsqu'une couleur déteint sur une autre, dans les cartons de transport à la librairie.

« Mettre sous film à l'unité des ouvrages un peu chers, ce n'est pas satisfaisant, mais c'est nécessaire », résume Pascal Lenoir. « On reproche le pilon [la destruction de certains ouvrages invendus, NdR] aux éditeurs, mais les éditeurs se le reprochent eux-mêmes, et la protection des livres permet de réduire ces volumes pilonnés. Si un ouvrage cher est abîmé ou sali, il court le risque d'être retourné par le libraire, trié et finalement détruit. » Les flux de transport seront aussi alourdis par ce retour de l'ouvrage détérioré.

Dans la distribution, une autre forme de plastique intervient, le plastique thermorétractable, utilisé à des fins de sécurité dans les entrepôts de distribution. « Pour assurer la sécurité des travailleurs de la distribution, il est obligatoire d'emballer les ouvrages dans un plastique thermorétractable, au sein des cartons. Une palette qui n'en a pas est d'ailleurs refusée à l'entrée de l'atelier », précise Pascal Lenoir. Ce plastique est fourni par l'imprimeur, à la demande du distributeur, mais facturé à l'éditeur. Parfois, et souvent dans le cas des best-sellers, ce thermorétractable emballe des lots de livres identiques destinés aux librairies, grandes surfaces culturelles et grandes surfaces spécialisées.

De la fabrication à la fin de vie du plastique

Parallèlement à ces plastiques « de manutention », la matière plastique peut aussi intervenir dans la fabrication elle-même, notamment par le fameux pelliculage des livres, qui peut par exemple leur donner un aspect brillant. « De plus en plus de livres ne sont plus pelliculés, et présentent une matière brute », assure Pascal Lenoir, signe selon lui « d'une attention particulière accordée par les éditeurs à l'écoconception des ouvrages ». Cet usage plus mesuré des matières plastiques dans la fabrication même limite aussi l'impact d'éléments perturbateurs du recyclage du papier.

Dans le cas de Moon River, l'absence de pelliculage aura finalement nécessité la précaution de l'emballage plastique à l'unité. « J'ai utilisé un papier de couverture nouveau, très texturé et dont je ne connais pas en amont la résistance (aux chocs, aux taches, aux déchirements), et surtout sans pelliculage. De plus, l'impression sur la couverture en Silk foil est toujours fragile et à tendance à s'écailler ou se décoller facilement aux frottements. Sur un premier gros tirage, c'est extrêmement risqué de ne pas prendre à minima cette précaution. S'il s'avère que cette protection est inutile, on évitera de la demander pour les retirages à venir », nous indique Jean-Philippe Garçon. « Et malheureusement, à l'usage on s'est rendu compte qu'il en fallait bien une », ajoute-t-il.

L'utilisation du plastique semble donc incontournable pour certains titres : est-il possible d'en assurer la traçabilité, dans ces conditions ? La sous-traitance complique ce point : « Il est proposé directement par l'imprimeur qui a un fournisseur dédié. Mais c'est un élément dont on n'a pas l'origine », admet Jean-Philippe Garçon. Dans le cas du livre de Michel Houellebecq, Flammarion n'a pas retourné nos demandes de commentaires.

Pascal Lenoir confirme les difficultés liées à l'écoconception de cette matière plastique : des plastiques biodégradables existent — fabriqués à partir de pommes de terre, notamment —, mais les éditeurs sont contraints « par les capacités industrielles des imprimeurs et la capacité des fournisseurs à fournir des matières avec ou sans plastique ».

« Il est possible qu'une filière de transparents de protection plus naturelle se généralise, de “plastique” végétal. Ça fait partie des éléments d'amélioration à venir, très probablement », imagine Jean-Philippe Garçon.

(illustration, Frédéric BISSON, CC BY 2.0)

Concernant la fin de vie de la matière, le blister plastique autour d'un livre à l'unité n'indique pas de consigne de tri. « J'ai tendance à croire que les gens sont capables de comprendre, et qu'un certain réflexe s'est installé vis-à-vis du plastique, concernant la poubelle où le jeter », assure Pascal Lenoir. En l'occurrence, le bac et/ou le sac jaune. Pour plus d'informations, le SNE avait abordé la question des usages plastique dans sa charte environnementale, fin 2021.

Enfin, la dernière question soulevée par cet usage du plastique interroge la production de livres et l'ambition artistique elle-même : une nouvelle sobriété est-elle nécessaire ? « Je crois que les lecteurs ont donné la réponse l'année dernière, où nous avons constaté pratiquement 20 % de hausse des ventes de livres imprimés, quand on annonçait la mort du papier il y a quelques années », remarque Pascal Lenoir, qui souligne aussi la qualité de lecture et de reproduction d'image et de couleurs propre à l'imprimé. « Et quelle industrie a la chance de pouvoir s'appuyer sur une ressource naturelle renouvelable et recyclable pour 95 % de son approvisionnement ? »

Photographie : Anéantir, de Michel Houellebecq (Flammarion), sous plastique en librairie (capture d'écran YouTube)