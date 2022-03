Le salon Livr'à Vannes 2022 dévoile sa riche programmation

Cet événement est structuré autour de trois thèmes propres à la Bretagne : la mer, la terre, le vent. Et cette année, ce ne seront pas moins de 50 conférences et rencontres qui seront organisées autour de ces thèmes sur le site du port et à l’auditorium de la Chapelle des Carmes, à Vannes.

Trois prix littéraires

Chaque année, la journée du vendredi est consacrée à l’accueil du public scolaire de Vannes et de son agglomération. Chaque classe accueillie sur le site rencontrera un auteur pour un atelier d’une heure. Les enfants présents partagent alors l’univers de l’écrivain, échangent sur ses ouvrages, l’histoire, les personnages.

Les thématiques proposées sont : atelier dessin, atelier imaginaire, contes en langue bretonne, atelier bandes dessinées, entretien, lecture, écriture, atelier illustrations de textes.

Une nouvelle édition de la Dictée pour les nuls sera également organisée le dimanche 12 juin à l’auditorium des Carmes. Orchestrée par les Éditions First, les juniors jusqu’à 15 ans seront invités à participer aux côtés des adultes.

Le nom du ou de la Présidente d’honneur 2022 sera dévoilé courant avril. En 2021, c'était Michel Bussi qui a occupé ce rôle.

3 prix littéraires seront également attribués, dont le Prix littéraire de la ville de Vannes qui récompensera un roman publié en France entre septembre 2021 et mars 2022. L'année dernière, c'est Philippe Besson qui avait remporté le prix pour son roman, Le dernier enfant, paru aux éditions Julliard. Un Prix Jeunes adulte sera également décerné, et un Prix du roman en langue bretonne.

Livr’à Vannes est organisé en partenariat avec 3 librairies généralistes (Cheminant, l’Archipel des mots et Le Silence de la Mer) et 3 librairies spécialisées de la ville (Jardin des bulles, Lenn Ha Dilenn et Coop Breizh), avec l’appui de l’Institut culturel de Bretagne et de l’Office de la langue bretonne.

Crédits : Liv'r à Vannes