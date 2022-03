Sur LinkedIn, un groupe consacré à la chaîne du livre 

Le nouveau groupe, accessible à cette adresse, permet ainsi de réunir sur le réseau professionnel de nombreux acteurs et métiers du livre.

« Pour pallier l’absence de groupe spécifique à la filière et renforcer l’interprofession, la Fill et les structures régionales pour le livre ont souhaité unir leurs forces et leurs réseaux » précise la Fédération dans un communiqué.

L’idée n’est pas de faire la promotion des acteurs ou des ouvrages, mais de partager de l’information pratique et utile pour les professionnels, comme des offres d’emplois ; appels à candidatures pour des résidences, ou des appels à projets ; journées d’étude, webinaires professionnels ; librairies à vendre et petites annonces ; dispositifs de financements.

Le but, selon la FILL : « diffuser de l’information régionale et nationale, partager des initiatives, des bonnes pratiques, rendre visibles et valoriser les métiers du livre, […] Recréer en ligne le dynamisme et la transversalité des métiers du livre ».

Le groupe réunit, pour le moment, près d'une centaine de membres.