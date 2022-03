L'Arcom précise les contours de son référencement de l'offre légale

Les fondateurs de la plateforme Sequencity — consacrée à la bande dessinée numérique — ont décidé de basculer un peu plus encore dans le traitement de l’image. Et du texte, plus spécifiquement. Ils ont dernièrement présenté Geo Comix, un logiciel qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour procéder à l’analyse d’images. Donc, simplifier la vie des traducteurs, lettreurs et éditeurs.