Sexe, violence et explosions spontanées : The Boys, saison 3

Mais trêve de plaisanterie, et retour au trailer haletant dévoilé par le service de streaming. On y découvre un Jensen Ackles en tant que Soldier Boy, le personnage de Billy Butcher (joué par Karl Urban) se voit doté de superpouvoirs et bien entendu une tête explose joyeusement, le tout sur fond d’Imagine Dragons.

La série sera diffusée cette fois-ci à un rythme de trois épisodes par semaine s’étalant du 3 juin au 8 juillet 2022. Ces nouveaux épisodes se concentreront sur le sérum et ses effets déjà aperçus dans la série de comics imaginée par Garth Ennis et Darick Robertson.