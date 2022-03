Passez à table pour Le Dîner de l'Exposition

BONNES FEUILLES - L’histoire de cette exceptionnelle artiste débute en 1822 et s’achève en 1899. Rosa Bonheur aura traversé un XIXe siècle jalonné de bouleversements politiques, de transformations sociales et de progrès techniques. Issue d’une famille d’artistes, son talent est vite reconnu et elle accède à la célébrité alors qu’elle n’a même pas 20 ans. Sa réputation dépasse les frontières jusqu’en Angleterre et aux États-Unis et ses œuvres font l’objet de spéculation de son vivant.