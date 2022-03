Agression homophobe à la bibliothèque Louise Michel : la ville de Paris “particulièrement attentive

Le 9 et le 10 février dernier, la bibliothèque Louise Michel fermait ses portes, après « plusieurs agressions », dont un incident le mardi 8 février. Ce jour-là, « deux usagères de la bibliothèque Louise Michel ont été victimes d’une agression verbale à caractère homophobe, émanant d’un autre usager », indique la ville de Paris. « L’intervention des agents de la bibliothèque a été nécessaire pour y mettre fin et faire sortir l’usager menaçant. Les agents ont raccompagné les usagères jusqu’au métro afin de s’assurer qu’aucune agression ne puisse avoir lieu en dehors de l’établissement. »

Sous le choc, l'équipe a été profondément marquée par l'agression, qui faisait par ailleurs écho « à l’agression physique de la responsable adjointe de la bibliothèque, mi-janvier ». Par ailleurs, la bibliothèque Louise Michel, comme les autres établissements de lecture publique, met en avant un accueil de tous et toutes, et un espace sûr et serein, sans discrimination aucune, un engagement que l'incident est venu considérablement perturber. Contactée, la direction de la bibliothèque n'a pas souhaité s'exprimer sur les faits.

La Ville de Paris, pour sa part, se dit « particulièrement attentive aux conditions de travail de ses agents et veille à accompagner les équipes qui font face à des situations d’agression et d’incivilité ». Ainsi, les deux jours de fermeture visaient « à permettre la prise en charge psychologique des agents et à mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires à une réouverture sereine ».

« Dans ce type de circonstances, la Ville de Paris propose des interventions de soutien psychologique. Elle accompagne également les agents dans les démarches de dépôt de plainte qu’ils peuvent souhaiter effectuer », détaille Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris en charge de la culture et de la ville du quart d’heure, interrogée par ActuaLitté.

« Des formations sont par ailleurs prévues pour mieux appréhender les situations de risque que peuvent connaître les bibliothécaires dans le cadre de leurs missions d’accueil des usagers. »

Multiplication des incivilités

Comme dans d'autres établissements de lecture publique en France, les situations conflictuelles entre les agents et les usagers se sont multipliées avec la mise en place des contrôles obligatoires des passes, vaccinal et sanitaire, contrôles désormais levés. Des « dérapages verbaux fréquents » ont ainsi été subis par les agents des bibliothèques de la Ville de Paris, qui ne faisaient qu'appliquer les textes de loi en vigueur.

« La question de la sécurité des équipes municipales, des établissements culturels de la Ville de Paris ainsi que des Parisiennes et Parisiens est centrale. C’est pour lutter contre les incivilités que notre Ville est désormais dotée d’une Police Municipale », indique encore Carine Rolland.

Pour faire face aux agressions et situations d'incivilité aux abords des établissements de lecture publique, la municipalité parisienne « travaille à de nombreuses études de sûreté avec pour objectif de prévenir les mésusages et garantir la meilleure utilisation possible de nos bibliothèques ».

Aux alentours des établissements, un renforcement des rondes et patrouilles peut être mis en place, doublé par la présence de médiateurs de quartier. Selon les cas, une brigade statique peut venir « pacifier » des zones précises, après demande à la Préfecture de Police ainsi qu’au Ministère de l’Intérieur. « Il est par ailleurs proposé aux agents qui le souhaitent un accompagnement dans leurs parcours jusqu’aux transports », ajoute la ville de Paris, qui précise que ces actions sont toujours accompagnées « d’un dialogue avec les équipes ».

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0