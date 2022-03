L'État institue une aide aux exposants à Japan Expo et au Festival du Livre de Paris

Le réseau des Chambres de commerce et d'industrie (CCI) a été chargé par l'État d'assurer la gestion d'un dispositif de soutien financier destiné aux petites et moyennes entreprises. Rappelons à ce titre qu'est considérée comme PME toute entreprise occupant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions € ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions €.

Pour pouvoir prétendre à l'aide, les PME devront « disposer d'un établissement ou d'une succursale en France au moment du versement de l'aide », ne pas avoir participé à la session précédente de l'événement en question et, bien sûr, participer à la session pour laquelle l'aide est demandée.

Le décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 qui institue cette aide ne précise pas vraiment de quelle « session précédente » il est question, mais il semble bien qu'il s'agisse de la dernière édition de l'événement avant la crise Covid - en 2019, donc -, puisque les sessions 2020 et 2021 de Japan Expo comme du Festival du Livre de Paris ont toutes été annulées. En somme, les exposants présents en 2019 lors de ces événements ne peuvent pas prétendre à l'aide.

Concrètement, « [l]'aide est égale à 50 % des coûts supportés pour la location de surfaces d'exposition et les frais d'inscription, dans la limite de 12 500 € HT par entreprise bénéficiaire et de 1 300 000 € HT par événement. » Pour venir en aide à ces salons et festivals, l'État mobilise en tout 96,2 millions €.

La création du dossier de demande d'aide devra intervenir avant le 31 décembre 2022 sur une plateforme dédiée de la CCI. « Compte tenu de la durée nécessaire à la commercialisation des salons et foires, les événements prévus entre mars 2022 et juin 2022 pourront ouvrir le droit à l'aide lors de leur édition suivante prévue au premier semestre 2023, si l'enveloppe allouée à chaque événement devait ne pas être consommée en totalité lors de l'édition 2022, et dans la limite des montants résiduels », précise le décret.

Selon le tableau présenté en annexe du décret, les éditions 2022 et 2023 de Livre Paris [désormais nommé Festival du Livre de Paris, NdR] et l'édition 2022 de Japan Expo sont concernées par cette aide exceptionnelle.

Cette nouvelle aide convaincra peut-être des éditeurs indépendants et les régions hors Île-de-France, peu convaincus par les offres commerciales du Syndicat national de l'édition, de se joindre au Festival du Livre de Paris, qui mise cette année sur la gratuité de l'entrée pour renouveler l'intérêt et retrouver son « prestige ».

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0