Ubasute, ou comment être en paix avec la mort

Marie est malade. Elle sent qu’elle va mourir mais elle ne veut pas traîner sans fin dans un hôpital. Elle décide donc de demander à son fils Pierre de l’emmener dans la montagne. Elle mourra là-haut, comme le faisaient selon la légende les Japonais âgés. Au Japon, cette tradition se nomme « ubasute », (uba signifiant vieilles femmes et sute jeter), une coutume d’origine chinoise, décrite par Shohei Imamura dans le film La Ballade de Narayama (Palme d’or au festival de Cannes en 1983).

L’« ubasute » consistait à emporter sur son dos les vieilles femmes, bouches devenues inutiles en cas de famine - mais ce pouvait être aussi des hommes -, et à les abandonner dans la montagne. D'après l'Encyclopédie illustrée du Japon publiée par Kodansha, ubasute « est l'objet d'une légende, mais […] ne semble jamais avoir été une coutume répandue ». Ce mot japonais a toutefois donné son titre au premier roman d’Isabel Gutierrez, une enseignante en littérature et cinéma à Grenoble.

Au cours de cette marche jusqu’au lieu où elle va mourir, Marie repasse toute sa vie dans sa tête : son enfance, la rencontre avec son mari, les vacances avec ses enfants, la mort de son mari, etc.

La force de ce roman est aussi qu’il donne à entendre plusieurs points de vue. Celui de Marie, la mère, mais aussi celui de son fils Pierre. Le livre évoque donc aussi la douleur de la mort d’un parent pour ceux qui restent. Pour autant, il ne suscite pas la tristesse. Bien au contraire, on se sent apaisé à sa lecture. À la différence du film d’Imamura qui mettait en lumière la cruauté de cette coutume japonaise à travers l’obligation pour les plus âgés de disparaître, le livre d’Isabel Gutierrez met en avant cette mort comme choisie, plus douce que celle qui serait survenue à l'hôpital. Cette mort choisie semble en accord avec la nature, qu’elle aura pour cadre, et est décrite par l’auteure avec beaucoup de poésie.

« Il n’y aura pas de paroles, il y aura des photos. Il faudra vivre sans la chaleur de ta voix, il faudra vivre seuls, nous, les enfants », ainsi Pierre, le fils de Marie, pense-t-il. Puis finalement : « Tout à coup, je n’entends plus ton pas glisser sur les tomettes rouges de la cuisine, je lève les yeux, tu es face à moi, immobile et tu me souris tendrement. Je n’ai plus de larmes à verser. Je me lève, te prends dans mes bras. C’est le premier pas sur mon chemin d’homme. »

Cette histoire est donc aussi un conte sur l’amour et le dévouement maternels. Au fil des pages, se déroule la vie de Marie et ses liens avec son mari et ses enfants, dans un univers peuplé de livres.

Ce roman offre in fine une réflexion sur la vie et chacune de ses étapes jusqu’à la mort, menée avec beaucoup de sobriété et de justesse par l’auteure.

Émilie Guyonnet est journaliste indépendante, spécialiste du Japon et collaboratrice régulière du monde diplomatique et de Japon infos.