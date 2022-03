Culture : 1,3 million d'euros pour les artistes et étudiants ukrainiens

Le vendredi 11 mars dernier, la ministre de la Culture a réuni différentes organisations, à savoir les établissements publics du ministère de la Culture, les structures culturelles labellisées et des structures professionnelles afin de leur présenter le fonds de soutien mis en œuvre au bénéfice des artistes ukrainiens.

Un premier dispositif, d'accueil d'urgence, a été doté de 750.000 € : il se compose d'une plateforme d’accueil téléphonique, « en langues ukrainienne et russe », qui permettra d'orienter et de conseiller au mieux les artistes ukrainiens exilés. L'atelier des artistes en exil a été chargé de la mise en œuvre effective de cette plateforme, ouverte aux artistes ukrainiens, mais aussi à leurs homologues russes.

« Le programme d’accueil d’urgence financera également l’accueil en résidence des artistes et professionnels de la culture ukrainiens et de leurs familles pour une durée de 3 mois, via le programme PAUSE, pour des résidences au sein du réseau des établissements publics du ministère, d’une part, et avec la Cité internationale des arts, d’autre part », complète le ministère de la Culture dans un communiqué.

Dans toutes les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), un référent a été désigné pour coordonner les actions.

Un système de soutien à la création artistique, doté à hauteur de 250.000 €, vient prolonger cet accueil : bourses de recherche, de financement de projets artistiques, soutiens à la diffusion de spectacles viendront concrétiser cet engagement de la France.

300.000 € seront spécialement dédiés à « l’accueil des étudiants dans les 99 écoles sous tutelle du ministère de la Culture », qui forment aux métiers de l'architecture, du patrimoine, du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant. Cette enveloppe sera au service des étudiants ukrainiens déjà en France comme de ceux qui s'y exilent.

La rue de Valois a enfin mis en ligne un formulaire pour les institutions et autres organisateurs d'événements en faveur des professionnels de la culture et des médias ukrainiens, afin de les référencer et recenser. Le formulaire est accessible à cette adresse.

Photographie : manifestation à Londres, en mars 2022 (illustration, Gerry Popplestone, CC BY-NC-ND 2.0)