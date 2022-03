Les ventes du nouveau roman de Joël Dicker dans un contexte difficile

La première tendance a été livrée par Edistat ce matin, avec le top 200 du circuit librairie : alors que le marché affiche depuis quinze jours un décrochage des ventes — coïncidant avec le début du conflit en Ukraine — l’arrivée du dernier roman de Joël Dicker est porteur d’espoir.

Et pour cause : en 2018, Joël Dicker était l’écrivain francophone le plus lu, un titre que l’écrivain affectionne au point de l’avoir retrouvé en 2020. La première fois, c’était La disparition de Stéphanie Mailer, avec 438.300 exemplaires, et la seconde, L’Enigme de la chambre 622, qui s’écoulait à 493.919 exemplaires (sources : GfK).

Si Guillaume Musso conserve la place de meilleur vendeur de livres, c’est avant tout en cumulant les sorties grand format et poche qu’il y parvient. Mais le Genevois, qui pour L’Affaire Alaska Sanders a décidé de créer sa propre maison d’édition, était très attendu — alors même que le roman est sorti ce 10 mars.

Selon Edistat, sur le seul circuit des librairies, ce sont 22.404 exemplaires qui sont partis – mais le service de statistique de l’édition mettra ses données à jour en fin de semaine, avec les données marché globales.

Sorti le 3 mars en Suisse, soit une semaine avant son arrivée dans l’Hexagone, le livre s’était écoulé à plus de 4000 exemplaires dans les librairies Payot — le tout avec une presse plutôt favorable dans les critiques et un retour positif des librairies. Un démarrage massif pour le territoire de Suisse romande, évidemment.

Le cabinet GfK indique, sur une couverture plus large des points de vente, que ce sont 62.918 exemplaires vendus en moins d’une semaine — la différence avec Edistat s’expliquant par une estimation reposant sur le marché global des vendeurs de livres.

Si la morosité du marché s’exprime, d’autres facteurs sont évidemment à prendre en compte : certes, ce lancement est moins important que le précédent — lié aux circonstances particulières d’il y a deux ans, avec la sortie de confinement et la fermeture de salles de spectacles, cinéma, etc. Mais cette année est marquée par la frilosité traditionnelle des années présidentielles, et plus encore, de la guerre en Ukraine.

Dans l’intervalle, les lecteurs pourront désormais retrouver les deux précédents romans de Dicker dans sa maison Rosie & Wolfe. Notons que, pour la première semaine de commercialisation de L’énigme de la chambre 622, l’ouvrage avait réalisé plus de 110.000 exemplaires, avec une journée de plus dans les points de vente. L'Affaire Alaska Sanders fait donc moins bien, mais nettement mieux que La Disparition de Stephanie Mailer.

Comparaison n’est pas raison, mais on peut souligner que pour sa première semaine de vente, Anéantir de Michel Houellebecq avait réalisé 69.136 ventes, et que Pierre Lemaître, avec Le Grand Monde, aura enregistré 45.071 ventes. (données : Edistat).

Nous attendrons les données Edistat de fin de semaine pour mettre à jour cet article.

crédits photo : Joël Dicker en dédicace au Payot Rive Gauche de Genève - ActuaLitté, CC BY SA 2.0