Quelle connerie, la guerre”, ou une sombre histoire de titre

Jusqu’au 24 février, le titre de mon roman, Vivement la guerre qu’on se tue, faisait bien marrer.

« Où t’es allé prendre ça ? C’est un titre de dingue ! Dans Céline, non ? C’est dans Casse-Pipe ?

— Oui, c’est dans Casse-Pipe, mais ce n’est pas de lui. Ça vient d’un chant antimilitariste de 14. »

L’expression est venue jusqu’à moi, via les Ardennes, envahies deux fois. C’est ce que disait ma grand-mère dans des moments d’exaspération.

À certains signes, j’aurais dû me douter que j’allais au-devant de problèmes. Étant par profession plus habitué à la fréquentation des avocats, avec qui se pratique la confraternité, cette haine vigilante, je ne mesurais pas toutes les gentillesses que réserve une publication. Au Barreau, les gens sont moins Cassandre. On ne vous tournicote pas autour en permanence pour vous signifier que vous allez perdre votre dossier. On n’a pas le temps. C’est plus vicieux. On vous encourage.

Là, ce n’est jamais le moment. Et tout le monde est bon camarade. En janvier, y’aura le Welbeck…C’est une année d’élection, oublie…Tu vas avoir du très lourd en face. Après la rentrée de janvier, les gens ne lisent plus…Si Marine passe, t’as peut-être une chance en mai, vu ton titre…Vise 2023…

Dans un autre genre, j’ai aussi eu droit dans un dîner à l’agacement pincé d’un auteur multiprimé, qui s’étonnait que je publie alors que je n’étais pas écrivain à plein temps.

Et puis il y a eu tous ces trucs auxquels il a fallu répondre. « Ton livre, tu le vois plutôt comme un roman animalier ? — Peut-être. Ça se passe dans le milieu judiciaire. »

Pour revenir au titre, j’avais eu d’autres pistes. Dans le genre polar, j’avais pensé à Les bêtes font moins d’histoires ». Une réplique du texte. Mais trop bouquiniste. À un autre moment, c’était Monsieur Mo ». Pas très gai, mais on désignait ainsi les avocats généraux aux assises à l’époque où ils requéraient la peine capitale. C’est un peu le sujet. Arcachon me plaisait aussi, mais n’avait rien à voir. Vivement la guerre qu’on se tue a eu ma préférence. Malin.

Quitte à être mauvais genre, j’ai fait beaucoup mieux. Un lancement, un raout avec ban et arrière-ban, une grosse ribouldingue. « Orchestre russe vers 20 heures », indiquait le carton.

On m’a demandé si cela avait un rapport avec le roman. Pas un seul Russe dans l’intrigue. L’action se situe fin 70, sous Valéry. On y trouve des magistrats obséquieux ayant prêté serment à Pétain, des pandores de retour d’Oran, école bataille d’Alger en matière d’interrogatoire de police…

J’évoque certes à un moment un discours de Fidel Castro, et à d’autres, l’avocat Klaus Croissant qui, il est vrai, émargeait à la Stasi, mais il faudrait avoir l’esprit tordu pour trouver un lien avec les trois musiciens qui n’ont pas économisé leur répertoire ce jeudi de février. D’ailleurs, ce soir-là, tout le monde considérait encore qu’une balalaïka mettait une sacrée ambiance. Surtout quand un ballet ininterrompu de serveurs refourbissait à jet continu les convives en alcool de pomme de terre d’une marque premium.

A posteriori, je me dis heureusement que l’Otto Abetz russe n’était pas libre ; il aurait été capable de s’inviter. Un peu plus et c’était le voyage à Moscou. On était bon pour être convoqué à la préfecture.

Dès le 24 février, j’ai commencé à recevoir des messages de sympathie : « Merde ton titre. » « Prémonitoire mon pote. » « Devin VINCE !!! » La Russie avait envahi l’Ukraine, mais on avait quand même une pensée pour moi. Never complain, never explain.

À la suite, j’ai quand même fait un rêve bizarre. La classe 93/2 était rappelée. Ceux de février, les bourrins. L’adjudant Monge, notre instructeur, encore d’active, examinait ma feuille de route.

— Tiens, Courcelle… Alors, toujours aussi mariol ?

— Un peu moins mon adjudant.

Et puis Monge se retournait vers un autre gradé qui tenait un registre.

— Envoyez-moi le baveux au front.