Educapital, présenté comme le plus gros fonds européen de l'“Edtech”, de retour

Réunissant un montant record pour le milieu de l’Edtech, Educapital entend se focaliser sur quatre grands défis : palier à la pénurie d’enseignants et en particulier en sciences, corriger des systèmes éducatifs encore très inégalitaires, adapter ces systèmes à leurs publics cibles pour contrevenir au déclin des classements Pisa, combler le fossé de plus en plus important entre les diplômes obtenus et les emplois disponibles, le tout grâce à l’Edtech.

Pour se faire, Educapital réunit 22 sociétés innovantes, ayant à cœur d’œuvrer pour rendre l’éducation accessible à tous, tournée vers l’accessibilité donc, mais également et surtout vers l’employabilité. Ainsi, de la petite enfance avec Lunii, la fabrique à histoire, jusqu’à la formation continue avec Chance (plateforme de coaching professionnel numérique), en passant par l’enseignement supérieur avec Labster (laboratoire virtuel pour l'apprentissage des sciences), EduCapital 2 entend faciliter la numérisation de l’apprentissage pour tous les publics.

Avec une première levée clôturée à 100 millions € et une ambition de 150 millions € pour la prochaine rentrée scolaire, Educapital 2 affirme devenir le plus gros fonds européen de l’Edtech. Marie Christine Levet et Litzie Maarek entendent faire émerger les leaders européens du secteur à travers ce fonds d’investissement, en facilitant l’émergence des champions numérique.

Et aux fondatrices de rappeler combien la crise sanitaire aura été un accélérateur d’histoire précipitant le monde entier dans l’Edtech, bouleversant le monde de l’éducation ainsi que celui du travail. Mobilisant le secteur, le COVID aura provoqué une explosion des investissements qui ont atteint un record de 20 milliards $ dans le monde soit 25 % de plus qu’en 2020 et de 3 milliards $ en Europe qui s’est envolée pour dépasser la Chine en termes d’investissement.

À LIRE: Educapital, fonds européen de la EdTech, compte sur Hachette et Bayard

De plus, le marché mondial de l’éducation est encore largement sous exploité, avec seulement 3 % de numérisation après 20 ans d’Internet. « Nous croyons au pouvoir de la technologie et de l’innovation pour permettre une éducation de qualité accessible au plus grand nombre et personnalisée », soulignent les deux fondatrices, le tout grâce à « un investissement responsable dans l’éducation et le capital humain ».

Et Fabrice Bakhouche, directeur général délégué d’Hachette Livre, d’expliquer : « En tant que membre fondateur d’Educapital, Hachette Livre est heureux de participer à ce deuxième fonds pour accompagner la croissance rapide de l’écosystème Edtech en Europe. Cette participation reflète la place centrale qu’Hachette Livre consacre à l’innovation, afin de mieux anticiper et tirer profit de toutes les opportunités offertes par le numérique dans le domaine de l’éducation. »

crédit : Thomas Kolnowski / Unplash