Finlande : les employés du géant du papier UPM prolongent la grève

À l’origine de ce mouvement social, la fin des conventions collectives en vigueur, dès la fin d’année 2021, ainsi que les négociations spécifiques visant à flexibiliser l’organisation du travail et à revoir les grilles salariales, à l'initiative de la direction d'UPM.

Ce que les syndicats qualifient de plus longue grève des travailleurs finlandais du papier de l'histoire atteint aujourd’hui son 74e jour et devrait se poursuivre jusqu’au 6 avril prochain, d'après les annonces de ces derniers.

Dans une mise à jour, le syndicat Paperilliitto a déclaré : « Les parties se sont rencontrées quotidiennement cette semaine et ont convenu de tenir également des pourparlers la semaine prochaine. Cependant, les négociations ne sont pas encore bien avancées », rapporte Print Week.

Pour se prémunir du mécontentement des clients, privés de matière première partout en Europe, la firme évoquait à la mi-février un « évènement de force majeure ». Mais les syndicats ne l’entendent pas de cette oreille et affirment qu’il s’agit d’« un conflit causé par les objectifs idéologiques de l’entreprise ».

Et malgré « d’intenses négociations » en cours et certaines concessions de la part d’ores et déjà admises du côté de la direction, d’après le syndicat, « il en reste encore trop ». Les syndicats affirment toutefois que « l’engagement et la volonté des grévistes de défendre leurs conditions de travail ont été largement remarqués ».

En effet, le mouvement social paralyse la production des usines du groupe tant les salariés sont mobilisés. Les usines UPM touchées par la grève sont UPM Jämsänkoski (papiers graphiques, dont magazine non couché et papiers spéciaux), UPM Kymi (papiers graphiques WFC et WFU), UPM Kaukas (papiers graphiques LWC, dont ultra et Star), UPM Rauma (papiers magazines LWC), UPM Tervasaari (papiers pour antiadhésif spéciaux), UPM Raflatac Tampere (étiquettes). En outre, les usines de pâte à papier UPM Kymi, UPM Pietarsaari et UPM Kaukas sont également concernées, tout comme la bioraffinerie UPM Kaukas.

crédit : Michal Janček (CC BY-NC-ND 2.0)