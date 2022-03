La Souvenance, maison des écrivains Simone et André Schwarz-Bart, bientôt restaurée

La Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ) organisent une nouvelle édition du Loto du patrimoine en 2022. Le principe, présenté pour la première fois en 2018, est désormais bien connu : en jouant aux jeux de grattage et au tirage du Loto « Mission Patrimoine », les citoyens participent au financement de la rénovation et de l'entretien de sites patrimoniaux remarquables.

Des fonds supplémentaires sont collectés grâce à des dons et des opérations de mécénat, et les lieux classés monuments historiques bénéficient également de subventions du ministère de la Culture. Les lieux patrimoniaux en danger peuvent être signalés sur une plateforme dédiée, avant une sélection établie par Stéphane Bern et des représentants de la Fondation du patrimoine, de FDJ et du ministère de la Culture, qui se réunit deux fois par an.

Depuis 2018, 100 millions € ont été collectés par le biais de la Française des jeux, pour un total de 182 millions € investis dans le patrimoine français.

L'édition 2022 a notamment sélectionné La Souvenance, la maison créole des écrivains Simone et André Schwarz-Bart, située à Goyave, en Guadeloupe. « [L]ieu de mémoire et atelier vivant de création », la maison est toujours investie par Simone Schwarz-Bart [André Schwarz-Bart est décédé en 2006, NdR] et l’association La Souvenance-Maison Schwarz-Bart, qui y organisent différents événements culturels.

Devenue le Centre caribéen d’Art et de Culture André et Simone Schwarz-Bart, la maison est ouverte au public 50 jours par an, et pourrait prochainement accueillir des artistes en résidence.

André (1928-2006), résistant et fils de déportés, a obtenu le Prix Goncourt en 1959 pour Le dernier des justes. Marié à Simone Brumant en 1961, ils publient le roman Un plat de porc aux bananes vertes, premier d’un cycle romanesque intitulé La mulâtresse Solitude, référence à une figure guadeloupéenne de la résistance des esclaves. Dans les années 1970, le couple décide de s’installer en Guadeloupe d’où est originaire Simone, dans cette maison familiale construite dans les années 1960.

« Maison de type coloniale, elle reprend tous les codes architecturaux de la maison traditionnelle en bois de Guadeloupe. Elle se situe dans un très bel écrin de verdure, ce qui permet d’imaginer l’art de vivre d’antan à la campagne », décrit la Fondation du patrimoine.

Les travaux à réaliser sont assez importants, afin de restaurer et consolider un bâtiment régulièrement exposé à de violentes pluies, voire à des ouragans. Gros œuvre, charpente et couverture, menuiserie, revêtements des sols et des murs, peinture seront nécessaires, avec un démarrage prévu à la fin de l'année 2022 ou début 2023, jusqu'en 2024.

Le montant de la dotation accordée à La Souvenance sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2022.

Photographie : La Souvenance, en mai 2019 (via Facebook)