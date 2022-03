À la 1ère page : en mars, Frankito, Ananda Devi et Viktor Lazlo

Mercredi 16 mars 2022

Frankito (Franck Salin), L'errance et le rire - Un nouveau souffle de la littérature antillaise (2022), Éditions Gallimard (collection Folio Essais)

Franck Salin, dit Frankito, est journaliste et réalisateur, spécialiste de la Caraïbe et de l’Afrique. Il est l’auteur de trois romans : Pointe-à-Pitre - Paris (L'Harmattan, 2000), L’homme pas Dieu (Écritures, 2012), récompensé par le prix Carbet des lycéens, et Le grand frisson (Écriture, 2017). Il est également à l’origine de la première pièce de théâtre en langue créole Bòdlanmou pa Iwen, présentée à la Comédie-Française en 2005. En qualité de réalisateur, Franck Salin a réalisé deux documentaires, dont L’appel du tambour en 2009 qui a remporté la même année le prix du documentaire FEMI.

Dans le livre L’errance et le rire, Frankito contribue à l’étude de ces deux thématiques qui ont profondément marqué le monde créole des Antilles et sa littérature. En compagnie d’autres auteurs, ils évoquent chacun leur tour les différentes représentations qui en existent et tentent de juger quel type de rire prévaut dans le monde créole globalisé actuel, source de nouvelles formes d’errance. Pris dans une dialectique fragile et multiforme, les textes de ce collectif d’auteurs, qu’ils soient guadeloupéens, haïtiens ou martiniquais, témoignent de la richesse de ce renouveau de la littérature antillaise. Ils sont ponctués d’un regard venu d’ailleurs – en l’occurrence d’Algérie – pour un au-delà de la perspective caribéenne.

Mercredi 23 mars 2022

Ananda Devi, Deux malles et une marmite (2021), Éditions Project'îles

Romancière originaire de l'île Maurice, Ananda Devi est une femme de lettres qui maîtrise plusieurs langues (le français, le créole, l'anglais et le telougou). Elle remporte son premier concours d’écriture à 15 ans et publie son premier recueil de nouvelles quatre années plus tard. Après des études en anthropologie à Londres, elle revient à sa première passion, la littérature, et reçoit de nombreux prix pour ses romans Ève de ses décombres (Gallimard, 2006), Le sari vert (Gallimard, 2010), Manger l’autre (Grasset, 2018) ou encore Le rire des déesses (Grasset, 2021). Ananda Devi reçoit en 2010 la décoration honorifique de Chevalière des Arts et des Lettres, l’une des plus hautes récompenses littéraires.

Dans son livre Deux malles et une marmite, la romancière répond à la question « Quel est ce mystère d'écrire ? » et tente, à l’image de l’ensemble des auteurs de la même collection, d’expliquer ce qui l’a amenée à l’écriture. Pour cela, elle crée un pont fait de dialogues entre la jeune femme qu’elle a été et la romancière accomplie qu’elle est devenue. À travers ses échanges, elle remonte à ses premiers livres, des polars, romans, atlas… Tous achetés de seconde main par son père qui les rapportait dans une malle depuis Port-Louis. Ananda Devi revient sur son passé avec un regard tendre et sans concession, et offre ainsi un texte d’une grande générosité à ses lecteurs et à tous les passionnés des littératures « indianocéanes ».

Mercredi 30 mars 2022

Viktor Lazlo, Nouvelles de Martinique (2021), coécrit par Marijosé Alie-Monthieux, Suzanne Dracius, Charles-Henri Fargues, Térèz Léotin, Gaël Octavia, Éditions Magellan & Cie

Après avoir étudié l’histoire de l’art et l’archéologie, Viktor Lazlo entame une carrière de chanteuse. Forte de son succès, elle reçoit cinq disques d’or. Artiste polyvalente, elle est également comédienne pour le cinéma, la télévision et le théâtre avant de se mettre à l’écriture. Elle publie plusieurs romans, dont La femme qui pleure (Albin Michel, 2010), récompensé par le prix Charles-Brisset, et sa première saga avec Les passagers du siècle (Grasset, 2018) et Trafiquant de colère (Grasset, 2020).

En 2020, elle participe à l’écriture de Nouvelles de Martinique, un recueil de six nouvelles qui célèbre l’île et s’inscrit dans le sillage de son histoire littéraire. Située au centre de l’arc volcanique des Petites Antilles, la Martinique a été l’un des creusets les plus féconds du renouvellement, voire du ressourcement de la langue française et a connu au siècle dernier un rayonnement mondial. Chaque auteur s’en inspire et raconte une part de l’histoire de l’île. Toujours en filigrane, avec parfois les sonorités de la langue créole, ils évoquent les relations avec l'Hexagone, l’exil, le métissage, l’esclavage… Si les douleurs du passé se font encore sentir, ce sont les petites choses qui font le quotidien des Martiniquais qui reprennent le dessus dans chaque nouvelle : la force des liens familiaux, la géographie, la profusion de la nature et la richesse des traditions culinaires. Ces six nouvelles, chacune à sa manière, sont autant de déclarations d’amour à la Martinique.

L'émission À la 1ère page est diffusée les 3 derniers mercredis de chaque mois sur le portail Outre-mer La 1ère. L'émission est réalisée par Jean-Luc Benzimra.