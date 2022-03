Canada : le gouvernement accompagne la transition numérique des librairies

En novembre 2020, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire annonçait un fonds de 100 millions €, dans le plan de relance, pour encourager l’émergence de plateformes numériques — considérant que chaque commerçant devait avoir son site de e-commerce. Et les librairies après une année de fermeture obligatoire, avant de devenir commerces essentiels, allaient en avoir rudement besoin.

À son tour, le gouvernement du Canada investira donc 32,1 millions de dollars (environ 30 millions d'euros) sur deux ans, mais spécifiquement dans le commerce du lvier. L'objectif sera de les accompagner dans les dépenses liées à la création d'un outil de e-commerce – tout en leur laisser le temps de peaufiner leur modèle économique.

Le nouveau financement servira également à soutenir les projets collectifs dont le but est d'augmenter la capacité de l'industrie à proposer sur la toile des livres canadiens. Ce nouveau volet du programme du Fonds du livre du Canada fournira un soutien de 2 ans entre 2022 et 2024. Le financement sera notamment accordé en fonction des ventes antérieures de livres d'auteurs canadiens.

Une prise de conscience générale



Au Canada, comme en Europe, la pandémie de COVID-19 a entraîné une hausse prononcée du e-commerce. Une nécessité qui a donné lieu, en France comme au Canada, à des défis de logistique et de main-d'œuvre, comme à un besoin accru de technologie.

De février à mai 2020, les ventes au détail totales ont diminué de 17,9 %. Cependant, les ventes au détail du commerce électronique ont presque doublé (+99,3 %), certains détaillants s’en remettant davantage à cette méthode de vente, indique l’institut de la statistique du Canada. Et le livre, dans la même période, a vu ses ventes en ligne croître passant de 12,3 % à 27 % (considéré au sein d’une segmentation plus large). Sur l’année 2020 dans son ensemble, livres, revues et journaux seraient passés de 29 % de ventes en ligne à 38 %

« Durant la pandémie, les Canadiens et les Canadiennes ont acheté plus de livres écrits par des gens de chez nous, prouvant ainsi qu'il est important plus que jamais que nos auteurs et éditeurs racontent nos histoires », explique le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez dans un communiqué.

Avant d'ajouter : « Notre gouvernement est fier d'offrir aux libraires canadiens le financement important qu'il leur faut pour étendre leurs réseaux de vente en ligne afin qu'ils demeurent compétitifs dans le marché numérique. »

Les exigences demandées pour être éligible à cette aide, comme les détails pratiques sont à découvrir ici. La date limite pour la présentation des demandes pour l'exercice 2022-2023 est le 25 avril 2022.

Crédits photo : Ali Tawfiq/Unsplash