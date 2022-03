Turquie : six ans de prison pour l'écrivain et éditeur kurde Azad Zal

Propriétaire de la maison d’édition J&J, Azad Zal est également membre de l'association de défense et de promotion de la langue kurde, Kurdî-Der, et de l’association des écrivains kurdes. Outre son appartenance au DTK, et plus globalement son engagement en faveur de la culture kurde, il lui a été reproché de participer à des émissions sur des chaînes de télévision et stations de radio jugées par le pouvoir turc, comme « séparatistes ».

Son avocat, Abdullah Çağer, a également déclaré que son client était accusé de deux condoléances auxquelles il avait participé. Azad Zal était absent durant l’audience, et a été représenté par son avocat, nous rapporte le média turc, Gazete Karinca. L'avocat de l'écrivain et éditeur turc a déclaré qu'il fera appel de cette lourde condamnation.

Azad Zal a été arrêté lors d'une perquisition à son domicile dans la province de Diyarbakır, dans le sud-est de la Turquie, à majorité kurde, le 26 juin 2020. Il avait ensuite été libéré le 18 juillet 2020, en attente de son procès. Le procureur avait requis une peine de 15 ans de prison.

L'argument massue du terrorisme

Azad Zal n'est pas le seul écrivain persécuté en Turquie pour des positions pro-kurdes. L'écrivaine Aslı Erdoğan a également dû subir un procès qui s'est, en revanche, terminé par un acquittement après plusieurs rebondissements. L’auteure et journaliste avait été poursuivie par la justice turque pour « propagande terroriste », en raison d'articles pro-kurdes, par la suite publiés en français sous le titre Le Silence même n'est plus à toi, paru chez Actes Sud en 2017 (trad. Julien Lapeyre de Cabanes).

Des accusations qui s'inscrivent dans une longue lignée de procédures de l'État turc à l'encontre de ses opposants, et notamment des écrivains. Outre Azad Zal et Aslı Erdoğan, on peut également citer Yavuz Ekinci, Ahmet Altan, Sevan Nişanyan, mais également Selahattin Demirtaş, ou encore l'éditeur Osman Kavala.

Dans chacun des cas, les accusations d'« appartenance à des groupes terroristes » ou de « diffusion de propagande terroriste » servent de moyens de pression contre les opposants – considérés comme tels, le plus souvent, parce qu'ils ont évoqué le sort de la population kurde.

Chaque année qui passe voit le régime de Recep Tayyip Erdogan accroître la censure sur les journalistes et artistes. Depuis le coup d’État manqué de 2016 – et la purge inédite qui s'ensuivit –, au moins 30 maisons d’édition ont été fermées par décrets gouvernementaux selon l’Association des éditeurs turcs. Elle ajoute que plus de 670 livres ont été confisqués, toujours sous l'argument de « propagande d’une organisation terroriste ».

Plus de 135.000 autres livres ont été interdits dans les bibliothèques publiques pour des motifs identiques.

