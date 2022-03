Mali Magic : les manuscrits de Tombouctou sauvés et numérisés

Chance Coughenour, responsable du programme et archéologue numérique chez Google Art & Culture, explique à la BBC : « Nous l’avons lancé aujourd’hui sous le nom de Mali Magic, car il s’agit de la magie du Mali, et pas seulement des manuscrits. Les piliers du projet sont les manuscrits, la musique, les monuments et les arts modernes. Vous pouvez également explorer les monuments du Mali à travers des histoires écrites par l’UNESCO. Google street view permet aux gens de pénétrer dans certains de ces lieux emblématiques du Mali. Et nous avons également présenté des artistes maliens émergents. Il s’agit donc d’une connexion entre le passé et le présent. »

Participant au projet, le bibliothécaire Dr Abdel Kader Haidara a fait sortir clandestinement de nombreux manuscrits de la ville de Tombouctou. Il explique, toujours à la BBC : « Au centre du patrimoine du Mali, ils représentent le long héritage de connaissances écrites et d’excellence académique en Afrique. »

Les manuscrits ont été passés en contrebande depuis Tombouctou jusqu’à la capitale du pays, Bamako, sur une période de six mois. Ces derniers étaient menacés de disparition après la prise de contrôle de la ville malienne en 2012 par des groupes de militants islamistes.

Les documents manuscrits étaient à l’origine en arabe médiéval, mais ont, grâce au programme de numérisation, été traduits en anglais, français, espagnol et arabe moderne pour une plus grande accessibilité. Chance Coughenour, responsable du programme, affirme qu'il s'agit là d'une première.

Au cours des sept dernières années, les chefs traditionnels, les historiens et les archéologues numériques du Mali ont travaillé main dans la main pour s’assurer que les manuscrits anciens, certains datant du XIe siècle et contenant la riche histoire du pays, soient préservés en les numérisant. Aujourd’hui la collection compte plus de 40.000 pages disponibles en ligne.

Cette numérisation a commencé en 2014, lorsque Google a lancé un appel au Dr Abdel Kader Haidara. Son ONG, la Savama DCI (Sauvegarde et valorisation des manuscrits pour la défense des cultures islamiques) « a pour objectif la restauration, le catalogage, et la numérisation de ces manuscrits sauvés des combats », explique la BBC. Cette dernière entend préserver et valoriser les manuscrits arabes de Tombouctou constituant le patrimoine culturel islamique du Mali, la mémoire collective de l’Afrique et une partie du patrimoine mondial.

Invitant l’entreprise à visiter le Mali, ils ont trouvé des textes comprenant les premiers Corans, mais aussi de nombreux ouvrages sur l’astronomie, les mathématiques ou encore la géographie. Le projet offre aux gens l’occasion d’apprendre de ceux qui les ont précédés, déclare Haidara.

Au-delà des manuscrits

Mais la collection Mali Magic ne se compose pas uniquement de manuscrits et tente d’englober l’ensemble de la culture malienne grâce à la participation de partenaires locaux et internationaux. On y retrouve ainsi plus de 50 expositions sur le patrimoine malien avec de la musique, des monuments et de l’art comtemportain notamment à travers des vidéos et des photographies.

Grâce aux premières captures Google Street View au Mali, 9 sites patrimoniaux sont aussi ouverts à la visite virtuelle. Il est, entre autres, possible de naviguer dans un modèle 3D de la Grande Mosquée de Djenné, situé à environ 500 km au sud de Tombouctou devenue depuis un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. L'organisation a par ailleurs publié pour l'occasion deux récits de ses efforts pour reconstruire les mausolées et les sites du patrimoine ancestral ciblés pendant le conflit.

Les autres organisations ayant travaillé en partenariat avec Google Arts & Culture sur ce projet incluent également Timbuktu Renaissance dont le travail vise à tirer parti du patrimoine et de la culture vivante du Mali et de Tombouctou pour promouvoir la paix et la prospérité. Ainsi qu'Instruments 4 Africa, une organisation à but non lucratif engagée dans la préservation culturelle, I4A soutient les artistes pour maintenir leurs pratiques vivantes afin qu’ils puissent continuer à autonomiser leurs communautés.

Les ressources Mali Magic sont consultables à cette adresse.

Crédit : Mali Magic - Google Arts & Culture