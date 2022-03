BolognaRagazzi Awards : les éditions Thierry Magnier récompensées

Le jury, composé d'experts des médias pour enfants — de la conception interactive et graphique aux nouveaux médias, en passant par les jeux vidéo, le cinéma et la télévision — a désigné ces courts-métrages parmi plus de 80 candidatures provenant de 27 pays de tous les continents. Les quatre nouvelles saisons d'en sortant de l'École Vol. 2, produit par Tant Mieux Prod et publié par les éditions Thierry Magnier, est notamment inspiré des textes de Roy, Tardieu, Verlaine et Chedid.

En voici le résumé par l'éditeur :

La poésie à hauteur d’enfants ? Rien d’impossible ! C’est le défi relevé par ce livre et ces films qui mettent en scène 52 poèmes et les 52 interprétations graphiques qu’en ont fait de jeunes réalisateurs de cinéma d’animation. Les courts-métrages, tantôt légers, mélancoliques, oniriques ou drôles, ont chacun un univers graphique singulier et invitent à rêver. Un ouvrage qui laisse la part belle à l’émotion et à la lecture, mais qui permet aussi de rentrer dans les coulisses de la création grâce à un système de rabats.

L'appréciation du jury prouve son caractère inspirant et méritant : « Il s'agit d'un projet enchanteur et brillant qui réussit à rapprocher la poésie de quatre grands auteurs d'un public plus jeune. Le point de départ était les idées puissantes contenues dans les poèmes, qui ont été habilement transposées dans un livre illustré et une collection de courts-métrages. Une caractéristique particulièrement impressionnante du projet est que les courts-métrages ont été réalisés par de jeunes diplômés d'écoles d'animation françaises. »

Le jury poursuit : « La poésie et l'animation s'entremêlent avec succès dans une œuvre inspirée, habilement exécutée, utilisant des techniques d'illustration audacieuses et adaptée dans chaque épisode au poème individuel. Le soin apporté aux images, ainsi que le sens du détail de la bande sonore sont sans défaut et inspirants. » Le prix sera remis lors de la Foire internationale du Livre de Bologne, du 21 au 24 mars prochain. Il succède à The snail and the whale, film britannique lauréat en 2021 et écrit par Julia Donaldson.

D'autres projets ont obtenu une mention spéciale du jury : The Tiger Who Came to Tea, film tiré du livre homonyme de Judith Kerr ; le podcast italien Sulla sfortunata vita dei vermi, porté par les éditions Corraini ; ou encore la web application française Un point c'est tout, tirée du livre de Xavier Deneux et produite par Bayard.

La shortlist des pré-sélectionnés est disponible à cette adresse.