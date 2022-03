Rendez-vous du Renard #1 : partir à la découverte du Japon autrement

Pour venir en aide aux novices et aux curieux, l’équipe du Renard Doré vous invite à découvrir trois titres pour ce premier Rendez-vous du Renard, en partenariat avec ActuaLitté. Chaque mois, une triple sélection sera proposée pour aller à la rencontre d'autres ouvrages : un manga qui débute, un roman gourmand et une BD historique, de quoi faire le plein de références.

Pour commencer Mickaël a sélectionné le manga Frieren qui démarre chez Ki-oon, par Kanehito Yamada et Tsukasa Abe (trad. Géraldine Oudin). Il est encore temps d'embarquer dans l'aventure :

C'est l'histoire d'une quête qui aura pris dix ans : une chevauchée légendaire de héros hors du commun pour la destruction du roi des démons. Dix ans, c'est un moment important ; mais pas pour l'elfe Frieren qui, sur l'échelle de sa longue existence, a vécu cette aventure comme un simple instant... Un demi-siècle après leur victoire, Frieren revient sur les terres où elle avait laissé le héros Himmel, le nain Eisen et le prêtre Heiter ; sans la moindre larme à la séparation.

Pour l'elfe, la vie est une course à la connaissance, aux sorts et aux arcanes qui lui permettront de comprendre le monde et ceux qui l'habitent. Pourtant, à la disparition d'un membre de l'équipe, Frieren ressent quelque chose d'inattendu, d'inachevé : un sentiment de promesse non respectée. Accompagnée d'une apprentie à la magie, l'elfe part en quête d'une chose dont elle seule connait l'existence ; un voyage qui l'emmènera sur les traces de son passé en compagnie d'amis que, sans se douter que cela pouvait exister, elle commence à regretter...

Poème à l'instantanéité et à la fragilité de l'existence, Frieren est la première œuvre de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe publiée en France. L’aventure de l'elfe Frieren étonne par la maturité et la délicatesse de son trait, la profondeur et la philosophie de son récit.

Frieren est une ode à l'amitié et à l'amour, dans un univers de sortilèges, de végétalité et de secrets. C'est une narration tendre, progressive, à l'encre des découvertes émotionnelles d'un personnage candide qui, comme tout un chacun, fait chaque jour l'apprentissage de la vie et de ses complexités ; de tout ce qu'on peut gagner, et ce qu'on doit laisser partir, le cœur en berne... De cette histoire qui m'a bouleversé , je ne garde qu'un seul chagrin : celui de l'avoir, en refermant les pages où je m'étais plongé, finalement terminée.

Puis Laure a jeté son dévolu sur le roman Pour l’amour du Phở de Loan Lee (trad. Diane Durocher) aux éditions Young Novel :

Enfants de restaurateurs, Linh et Băo ont grandi dans les cuisines, déambulé entre les tables, et mêlé, à l’anglais américain de l’école et des copains, les mots et l’histoire de leurs familles vietnamiennes. Si chacun sait que l’autre existe, de l’autre côté de cette rue qu’ils empruntent chaque jour pour aller au même lycée, s’éviter est pourtant devenu une seconde nature. Car la haine viscérale que se vouent leurs familles ne leur laisse pas le choix...

Les rumeurs vont bon train d’un côté comme de l’autre, et tandis que ce bruit de fond médisant rythme leur quotidien, Băo peine à trouver sa voie, n’excellant dans aucun domaine, indifférent à tout ou presque, et Linh tente de minimiser sa passion pour l’art aux yeux de ses parents.

Piégés dans une rengaine entêtante, ces deux-là trouvent dans un club de journalisme le moyen de réécrire leurs vies, sur un ton qui leur ressemble : en échappant pour un temps à la pression familiale, les « Roméo et Juliette du Phơ » s’offrent l’audace d’être eux-mêmes. Tout ce qui se ligue pour les éloigner ne semble alors que les rapprocher davantage et renforcer leur complicité, comme un secret d’enfants, un malicieux pied-de-nez jeté à la face de cette rivalité absurde. Mais jusqu’à quel point peut-on fuir et mentir à ceux qui comptent pour nous ?

Dans un style simple mais fluide mêlant adroitement les langues, le récit de Loan Le brasse plusieurs thématiques importantes, notamment la façon dont la famille fait peser sur ses enfants l’héritage de ses propres blessures, mais aussi l’obsession de la réussite sociale, tangible et efficace, qui n’a pas son pareil pour briser dans l’œuf les rêves un peu hardis.

Enfin Jeanne nous transporte vers le mont Kudo avec la BD Les dames de Kimoto de Cyril Bonin, adapté du roman éponyme de Sawako Ariyoshi (trad. Yoko Sim) :

Depuis sa naissance, Hana et sa grand-mère ne sont qu’une seule vie. Avançant main dans la main, l’aînée a bien du mal à laisser sa petite fille adorée aux mains de n’importe quel inconnu. Lorsqu’elle y consent enfin, c’est un nouveau tournant dans la vie de Hana, devenant ainsi une épouse qui fera beaucoup d’envieux. Mais qu’en sera-t-il de ces valeurs si louables, et de ses idées si ancrées lorsque à son tour elle donnera au monde un bout d’elle-même ?

Il fût trois femmes. De ces dames aux destins mêlés, aux vies qui traversent les âges, l’on retient leurs évolutions. À travers ces portraits, c’est ceux de centaines de femmes japonaises du XXème siècle qui sont décrits. Enjouées, loyales, brillantes, libres. Ces dames de Kimoto vous apprendront que leur passé n’est qu’un bond vers l’avenir, un bond vers les femmes que nous sommes, ou que nous côtoyons chaque jour.

Dans de superbes traits aux couleurs douces de l’aurore, Cyril Bonin déploie son talent dans une adaptation savamment mesurée du récit de Sawako Ariyoshi. Mêlant à merveille ces ambiances graphiques aux passages narratifs, Les dames de Kimoto s’offre un bain de lumière qu’on ne peut que savourer, comme les rayons de sagesse d’un cœur qui a bien vécu.

À lire avec les yeux, à déguster avec le cœur.

